Hallaron muerto al doble femicida de Las Ovejas Domingo, 18 de marzo de 2018 Lorenzo Muñoz estaba prófugo desde el 22 de febrero, cuando asesinó a su ex pareja y a su hija. Se habría quitado la vida hace varios días.





El autor del doble femicidio de Las Ovejas, Lorenzo Muñoz, fue encontrado muerto este sábado en un descampado en las cercanías de la localidad del norte de Neuquén. Muñoz permanecía prófugo desde el 22 de febrero pasado cuando cerca de las 13.30 asesinó de 15 puñaladas a su ex pareja Carina Apablaza (31) y a la hija de esta Valentina (9) en una calle céntrica del pueblo.



“Se habría quitado la vida hace varios días”, señalaron a los medios los locales fuentes de la investigación.



Después de perpetrar el crimen, Muñoz se marchó caminando a paso rápido hacia una zona de bosques que rodean Las Ovejas. Una vecina pudo tomar imágenes con su celular tanto del ataque como de su escape hacia un sector rural.



Un video que supuestamente grabó una vecina en el momento del doble femicidio se difundió durante unas horas en Youtube, y luego fue eliminado.

Captura de del un video que supuestamente una vecina grabó con el celular en el momento que Muñoz atacó a su ex novia Karina Apablaza y a la hija de 11 años, en Las Ovejas, Neuquén.



En ese momento era seguido por un vecino y un policía de Neuquén, pero el efectivo prefirió esperar refuerzos y el hombre logró mantenerse prófugo por espacio de 23 días.



Según descubrieron fuentes policiales a lo largo de sus pesquisas, Muñoz recibió ayuda constante de parte de su familia y muy probablemente de miembros de la Iglesia Evangélica a la que pertenecía durante todo este tiempo. Según se comprobó le fueron dejando comida, medicina, ropas y notas con información sobre los puntos en los que lo rastreaban los agentes.



Muñoz era un conocedor de la región y esto hizo todavía más compleja su captura. Se especula que dormía en una de las tantas cavernas que hay en esta geografía cercana a la cordillera y la frontera con Chile. Para protegerse del frío utilizaba además una carpa.



Más de 100 efectivos, acompañados por perros de rastreo, un helicóptero, camionetas 4x4, motocicletas y caballos rastrearon una zona de 5000 hectáreas en las que se sospechaba podía estar oculto el asesino. El último rastro encontrado por la policía fueros señales de sangre en una gorra y en unas vendas que estaban junto a unos analgésicos. Muñoz se había herido en una de las rocas filosas que cubren parte de la superficie del norte neuquino.



Dos de sus cuñados fueron detenidos la semana pasada por haber trasladado a Muñoz en una camioneta y por brindarle ayuda en su fuga. La policía ha dejado trascender que todavía no están claras las circunstancias de su muerte. Solo está confirmado que el cadáver apareció en un descampado no lejos de Las Ovejas aunque el lugar tampoco fue precisado con exactitud.