Citan a indagatoria al Daniel Scioli por irregularidades en la adjudicación de obra públic

Sábado, 17 de marzo de 2018

Lo investigan por supuestas irregularidades en la construcción de ocho Unidades de Pronta Atención (UPA) en la Provincia de Buenos Aires.







El ex gobernador Daniel Scioli deberá declarar en la fiscalía platense, a cargo de Alvaro Garganta, por sus presuntas responsabilidades penales en negociaciones incompatibles con la función pública y tráfico de influencia mientras ejerció la Gobernación de la provincia de Buenos Aires.



El ahora diputado nacional acaba de ser citado para una declaración indagatoria, en el marco de la causa iniciada en los tribunales de la capital bonaerense, después de la denuncia de Elisa Carrió, en la que se investigan supuestas irregularidades, en esta oportunidad, con la adjudicación de obras públicas.



Garganta tiene por acreditado una serie de irregularidades en ese período en algunas áreas de gobierno, como ABSA, IOMA, Lotería, entre otros. En el caso de la última citatoria, la fiscalía apunta al sistema de contratación para la construcción de ocho Unidades de Pronta Atención (UPA) en distritos de Buenos Aires.



En esas operaciones, el Ejecutivo provincial afectó en su momento más de 117 millones de pesos.



Por esa sospecha de actividad fraudulenta contra el estado bonaerense, la citación incluye al ex ministro de Salud, Alejandro Collia, a cargo del área específica de aplicación del plan durante el último período de Scioli.



El ex gobernador y candidato presidencial está imputado de asociación ilícita, lavado de activos, administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en concurso real con incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de los caudales públicos.



La investigación intenta determinar cómo funcionó la presunta estructura de vaciamiento armada por la administración anterior a María Eugenia Vidal. La aparente exacción habría transcurrido en las denominadas cajas políticas (como las de Lotería, entre otras).



A fin del año pasado, Scioli ya estuvo en la fiscalía de Garganta para una declaración informativa. Entonces, sus abogados defensores dejaron por escrito la voluntad del imputado de colaborar y “ponerse a disposición” de la causa en curso.



Por este expediente que incorpora más de 900 fojas, ya fueron procesados el ex jefe de Gabinete, Alberto Pérez, y el subsecretario administrativo de esa dependencia, Walter Carbone, de notoriedad repentina por el hallazgo en el jardín de su mansión, en el country Abril, de una escultura metálica con una caja de seguridad en sus entrañas enlatadas.



La indagatoria de Scioli, prevista para los próximos días, en la antesala judicial de su procesamiento. ¿Aportará datos del funcionamiento de los UPA ?. No necesariamente. Puede negarse a declarar.





El ex gobernador asumió esta semana la presidencia de la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados de la Nación.



Esta comparencia compulsiva es el primer contratiempo legal de Scioli en todos estos años. Una denuncia sobre presunto enriquecimiento ilícito, con el soporte de una sospecha sobre los bienes presentados en su declaración jurada, fue derrumbada en apenas algunas jornadas en los tribunales platenses.



Qué son las UPA



Las UPA atienden en la Provincia casos de guardia y emergencias, como ámbitos de extensión de los servicios de los hospitales públicos.Según la explicación oficial, "han sido diseñadas para extender los servicios médicos hospitalarios a la población".