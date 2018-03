Horóscopo para hoy 16 de marzo del 2018 Viernes, 16 de marzo de 2018 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy





Aries



En este día, le ganará la desconfianza. Tendrá algunas dificultades para manifestar lo que siente y expresar sus pensamientos.

Amor: Podrá sentirse tranquilo y acompañado gracias a su familia. Es el marco de contención que usted necesita.

Riqueza: Surgirán buenas noticias en su trabajo o profesión que le permitirán trazar nuevos objetivos.

Bienestar: Procure cuidarse al excederse en las comidas y en las bebidas.





Tauro



No es un momento para buscar grandes emociones y aventuras. Mejor dedíquese a disfrutar al máximo de los pequeños placeres diarios.

Amor: Siempre que se muestre respetuoso y serio con su pareja, podrá establecer un excelente vínculo.

Riqueza: Una el impulso con la creatividad. Etapa positiva que promete éxitos en sus emprendimientos.

Bienestar: Enfoque su fuerza comenzando con alguna actividad deportiva, lo ayudará espiritualmente.



Géminis





No quiera abarcar más de lo que puede. Sólo reconociendo sus limitaciones superará los obstáculos que se le presenten.

Amor: Intente conectarse con los sentimientos, trate de profundizar las emociones.

Riqueza: Tendrá una gran habilidad para generar nuevos recursos y comenzar un negocio, que lo ayudará a progresar.

Bienestar: Estará sumergido en una densa oscuridad. Busque ayuda espiritual o psicológica.





Cáncer





Resérvese este día para reunirse con amigos y compartir intereses en común relacionados al estudio o la elaboración de proyectos.

Amor: Logrará la paz que tanto desea al lado de esa persona que sabrá comprender su sensibilidad.

Riqueza: Será un ciclo ideal para trabajar en equipo y compartir proyectos con sus pares.

Bienestar: Procure cuidar al máximo su organismo y prestar atención a su dieta.





Leo





Explote al máximo su perfeccionismo, ya que en este día su energía personal estará puramente dirigida hacia los objetivos específicos.

Amor: Esa falta de afectividad y profundidad en las relaciones más cercanas podría afectarlo. Cuídese.

Riqueza: Asesórese, aunque tenga todo a su favor en ese tema comercial que lo está preocupando hace días.

Bienestar: Opte por una salida en compañía de amigos, así pasará un día inolvidable y podrá desconectarse de los problemas.





Virgo





Será una jornada propicia para sentarse a medir las consecuencias de sus propias acciones. Evite los exabruptos.

Amor: Mejorará su relación, ya que ambos podrán resolver ese problema que hace tiempo les molesta.

Riqueza: Administre mejor el dinero familiar, así las discusiones y los problemas desaparecerán por completo.

Bienestar: Salga a respirar aire libre. Intente liberar la energía negativa e intercámbiela por una positiva.





Libra





Sepa que no siempre los obstáculos son situaciones negativas. Procure descubrir las opciones que se esconden detrás de las dificultades.

Amor: Intente ser menos absorbente. Su pareja se molestará porque siente que lo está asfixiando.

Riqueza: Vea precios y compare la calidad. Procure no gastar demasiado si sale de compras.

Bienestar: Dedique gran parte del día a su cuerpo, cuídelo a través de masajes, baños o cualquier otra práctica que lo relaje.





Escorpio





Deberá ser más claro a la hora de evaluar las decisiones trascendentales. Sus dudas y confusiones pueden dañar su inteligencia natural.

Amor: Sea genuino en temas del corazón. No cree falsas expectativas que podrían lastimar a su pareja.

Riqueza: Aplique ideas convencionales para generar sus propios recursos económicos, evite improvisar.

Bienestar: Los nervios podrían jugarle una mala pasada. Controle sus pensamientos haciendo Yoga.





Sagitario





Intente mantener una actitud optimista. Si logra desarrollar la confianza en lo que la vida le deé, todo saldrá como usted lo soñó.

Amor: Quienes estén solos, cuentan con grandes posibilidades de conocer a una persona especial.

Riqueza: Gracias a ciertas limitaciones económicas, logrará establecer prioridades de sus gastos.

Bienestar: Aléjese de los malos momentos. Evite discusiones y enojos con sus allegados.





Capricornio





Gracias a que las energías se renovaron, tendrá la posibilidad de vivir cada momento con la intensidad que desea hace tiempo.

Amor: Equilibre sus sentimientos. Momento de evitar las oscilaciones emocionales en el plano amoroso.

Riqueza: Intente analizar las propuestas que le hacen, ya que le exigirán un mayor compromiso laboral.

Bienestar: Momento de liberar su energía acumulada y rechazar todo tipo de presiones.



Acuario





Guíese por las percepciones, ya que su agudeza psicológica estará de su lado. Superará los obstáculos que se le presenten.

Amor: Transmita su pasión. Jornada ideal para una cita a solas con esa persona que ama.

Riqueza: Con un cambio de actitud podrá mejorar sus perspectivas económicas.

Bienestar: Conviértase en un amante de la naturaleza, le hará muy bien a su organismo.





Piscis



La Luna en posición benéfica, hará que aproveche la apertura a mundos desconocidos a los que podrá ingresar sin temores.

Amor: Aleje a aquellas personas envidiosas que intentan hacerle daño a su vínculo amoroso.

Riqueza: Lo más probable es que su conducta autoritaria fastidie a sus pares, revea su actitud.

Bienestar: Intente practicar alguna disciplina que lo ayude a recuperar el equilibrio interno.