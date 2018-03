La Iglesia no puede prescindir de la ayuda estatal porque las limosnas son "miserables" Viernes, 16 de marzo de 2018 El Arzobispo de la Plata dijo que "hay una mala educación" de los fieles católicos que "no aportan".



El arzobispo de La Plata, monseñor Héctor Aguer, consideró que la iglesia "no" puede prescindir del aporte del Estado que para este año será de $130 millones, porque "hay una mala educación" en los fieles católicos que "no aportan" y las colectas en las misas "suelen ser miserables".



Aguer dijo creer que su asignación ronda los $40 mil, aunque aseguró que lo gasta "en darle a los pobres" y también ayudando a "sacerdotes que les falta" recursos, además de "pequeñas cosas mías también". El obispo recibe por parte de los fieles donaciones, regalos, dijo.



"Si me o rebajan o me lo quitan, me arreglaré como pueda", aseguró este jueves el arzobispo a radio Continental. Admitió que "probablemente o posiblemente" mas adelante la asignación del Estado argentino a la iglesia "se cambie y se quite y entonces los católicos se darán cuenta que deben sostener ellos a la Iglesia".



Consultado si la Iglesia podía prescindir de la ayuda estatal, monseñor Aguer respondió con un "no creo", porque "ese aporte es importante", y acto seguido, ensayó un duro reto: "Creo que hay una mala educación, una deseducación (sic) en los fieles católicos que no aportan. Uno se fija en lo que es la limosna en la misa, en el momento del ofertorio se hace una colecta, esa colecta suele ser miserable".



El arzobispo platense argumentó que las asignaciones que recibe la Iglesia del Estado están fijadas por el artículo segundo de la Constitución Nacional. "Creo que los constituyentes del '53 quisieron esto, buscar una vía intermedia entre el estado confesional y el estado laico o ateo".