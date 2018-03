Horóscopo para hoy 15 de marzo del 2018 Jueves, 15 de marzo de 2018 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy



Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: Aunque no te guste, en ocasiones la vida te obliga a tomar decisiones. No malgastes tu tiempo con gente que no vale la pena.



Amor: Tu ajetreada vida hace que los momentos que compartes con tu pareja te proporcionen energías. No postergues encuentros.



Riqueza: Respecto al dinero puedes vivir un conflicto de intereses. Trata de no pelearte por asuntos económicos, no vale la pena.



Bienestar: Aunque pagues un precio por ceder, tendrás menos costo que seguir en pie de guerra. Deja de lado tu obstinación y ve las cosas de ambos lados.



PUBLICIDAD







Tauro

del 21.04al 21.05

Bienestar: No hay nada peor que ser juez implacable de uno mismo. La perfección no existe. Perdónate tus errores y aprende a quererte más.



Riqueza: No desesperes si el dinero viene por la escalera y los gastos van por el elevador. Revisa los planes a futuro.



Horóscopo de hoy: Estás en un tira y afloje que por ahora no se definirá. Peleas por poder en el ámbito laboral. No desafíes a quien te tendió la mano.



Amor: Pasarás por un momento de armonía afectiva. No habrá ni un sí, ni un no. Comparte tus decisiones y escucha las opiniones de tu pareja.



Géminis

del 22.05al 21.06

Riqueza: Cuida tu dinero porque últimamente has gastado mucho. Debes aprender a organizarte para que te alcance para tus necesidades.



Horóscopo de hoy: Te conectarás con personas con las cuales disfrutarás de intereses comunes. Todo tiene un límite, guárdate para ti todo aquello que consideres privado.



Amor: Tiempo de recuperar espacio para los dos y apostar a las ilusiones compartidas. Ama a quien realmente lo merezca.



Bienestar: No minimices a los demás. Cada persona tiene valores y talentos diferentes, nadie es más ni menos. Sé más humano en tus expresiones.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: Debes moverte con mucha cautela. La clave será encontrar el equilibrio entre lo laboral y lo personal.



Riqueza: Buenos momentos para iniciar algún pequeño negocio o para escuchar proposiciones de mover un poco tus ahorros.



Bienestar: No te relajas bien y tampoco concilias el sueño adecuadamente. La tranquilidad de conciencia es importante para lograr solucionar ambas cuestiones.



Amor: Te sobra sensualidad y sabes cómo complacer a tu pareja, pero a veces te distraes fácilmente. Debes concentrarte más.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: No es un buen día para enfrentar nuevos desafíos. Debes actuar con prudencia y pensar muy bien antes de hablar.



Bienestar: No aceptes ni caigas en el error de equivocarte dos veces en lo mismo. Si buscas el poder, practica la calidad en todo lo que haces.



Riqueza: Atrévete a buscar otras alternativas, toma conciencia de que quieres elevar tu posición económica y ponte en marcha pronto.



Amor: Momento maravilloso para compartirlo con tu pareja, o tener un romance si estás solo. Escucha tu corazón y tus deseos.



Virgo

del 24.08al 23.09

Riqueza: Gracias a tu poder de convencimiento obtendrás beneficios. Contarás con la suerte de hacer buenos intercambios comerciales.



Horóscopo de hoy: Período pleno de expansión personal a varios niveles. Cultiva tu entorno social. Necesitas prestar atención a tu plano sentimental.



Amor: Estarás muy sensual y con grandes posibilidades para enamorarte. Consolida tu relación de pareja y mejora tus relaciones afectivas.



Bienestar: Sé visionario, no te quedes estático, observa y cambia en el presente para así afrontar el futuro con mayores y mejores herramientas.



Libra

del 24.09al 23.10

Riqueza: Tu peor enemigo será la falta de organización. Ignora a quienes te apuran. Hoy, es mejor pecar de obsesivo que de descuidado.



Bienestar: El comportamiento de meter la cabeza en la arena ante los problemas lo único que hará es empeorar las cosas. No juzgues a un libro por la cubierta.



Horóscopo de hoy: Predominará en ti una marcada tendencia al desánimo. Un buen chequeo médico a tiempo te evitará miedos innecesarios.



Amor: Descubrirás que un amigo te observa con una mirada distinta, no te resistas a la intervención de Cupido, dale la oportunidad.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Amor: Diálogo sincero y profundo es que está buscando tu pareja. Hay reacciones tuyas que no comprende y se siente lastimada.



Bienestar: Recuerda que no por hacer mil cosas al mismo tiempo podrás cumplir con todo. Concéntrate en lo importante y en lo que requiere más atención.



Horóscopo de hoy: Es el momento de evaluar tu situación, repasa tus talentos y experiencias y planea una movida en el ámbito profesional.



Riqueza: Si defiendes tus ideas sin tomarte el trabajo de escuchar lo que el otro tiene para decir, perderás información vital.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Amor: El amor puede transformase en una obligación fastidiosa. Las demandas, los celos y los problemas materiales te agobiarán.



Bienestar: Manténte fuerte, decídete a superar todos los obstáculos que se te presenten. No decaigas si las cosas no te son fáciles, todo se irá acomodando.



Horóscopo de hoy: Te encuentras disconforme con el momento que estás atravesando. Aunque el futuro prometa, te costará esperar. Sé paciente.



Riqueza: Tu esfuerzo no rinde, tal vez estás desperdiciando otros recursos tecnológicos o intelectuales que darían mejores resultados.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Riqueza: Es un buen momento para hacer planes. No te proyectes a tan a largo plazo. Piensa en negocios que puedan darte beneficios en lo inmediato.



Horóscopo de hoy: Detente un minuto y analiza si no estás sacrificándote demasiado por los demás. No debes dejar tu salud en segundo plano.



Amor: No seas celoso sin motivos y no desconfíes de algo de lo que no tienes pruebas. Piensa bien antes de tomar una actitud de detective.



Bienestar: Las relaciones desgastadas sólo te producirán dolores de cabeza. Busca amigos para salir a realizar actividades al aire libre.



Acuario

del 21.01al 19.02

Bienestar: No dejes que te hagan favores que no solicitaste, te saldrán muy caros. Pide ayuda cuando lo necesites y no olvides poner límites.



Horóscopo de hoy: Tener un hogar cálido y cómodo es muy importante. Los que viven contigo comprenden tus deseos, buen momento para hacer reformas.



Amor: Te encuentras de armas tomar y te propondrás encarar los temas postergados. Ve despacio, las cosas se podrían dar como no lo esperabas.



Riqueza: Te hace falta habilidad para negociar. Protégete en temas legales. Resuelve tus asuntos de a uno para que no se te vayan de las manos.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Baja el nivel de exigencia que tienes para contigo y con los demás. Se hará insoportable sostener tus convicciones a costa de todo.



Bienestar: Tensiones dentro y alrededor de tu entorno familiar. Intenta convencerlos que se apoyen y busquen consejos. No aportes más problemas.



Riqueza: Nada de dejarte abrumar por la tarea. Al final del camino te espera un tesoro. No actues en caliente, piensa bien antes de dar un paso.



Amor: Momento de miradas penetrantes, actitudes osadas, celos y reconciliaciones muy apasionadas. Fantasías a la orden del día.