San Martin sufrió una ajustada derrota en Salta Miércoles, 14 de marzo de 2018 San Martín no comenzó de la mejor manera su gira norteña, perdiendo anoche con Salta Basket por 79-78. De esta manera, corta la racha positiva que llevaba como visitante. Mainoldi, goleador y figura con 18 puntos.





Fue de­rro­ta de San Mar­tín en su pri­mer pa­so de la gi­ra nor­te­ña que co­men­zó ano­che en can­cha sal­te­ña. Ca­yó por un ajus­ta­do 79-­78 an­te Sal­ta Bas­ket, en una nue­va fe­cha de la Li­ga Na­cio­nal de Bás­quet­bol.





No le al­can­za­ron los 18 pun­tos y 8 re­bo­tes del san­ta­fe­si­no Le­o­nar­do Mai­nol­di, ni los 16 de Jus­tin Ke­e­nan, en un jue­go que se re­sol­vió en los ins­tan­tes fi­na­les.

El nor­te­a­me­ri­ca­no Ricky Ha­rris su­mó 17 pun­tos, sien­do cla­ve pa­ra el pri­mer triun­fo sal­te­ño an­te San Mar­tín en el his­to­rial.

La vi­si­ta tu­vo ma­yo­res acier­tos en los pri­me­ros ins­tan­tes y, con dos tri­ples (A­gue­rre y Mai­nol­di) dis­pu­so de la pri­me­ra di­fe­ren­cia en el sco­re (6-­2), aun­que el jue­go lo­cal mos­tró re­ac­ción de la ma­no de Ha­rris y es­ta­ble­ció un par­cial de 8-­2 (10-­8) em­pa­re­jan­do las ac­cio­nes pro­me­dian­do el pri­mer seg­men­to.

La de­fen­sa vi­si­tan­te se mos­tró con in­ten­si­dad y en el aro de en­fren­te vol­vió a gra­vi­tar Mai­nol­di (su­mó 8 pun­tos en es­te cuar­to ini­cial) mien­tras Ke­e­nan sal­ta­ba des­de el ban­co. El mar­ca­dor que­dó 12-­17 pa­ra San Mar­tín y fue el ban­do vi­si­tan­te el que pi­dió el pri­mer mi­nu­to del par­ti­do pa­ra aco­mo­dar pie­zas. Pe­ro la ro­ta­ción y la de­fen­sa vi­si­tan­te fue­ron cla­ves pa­ra el pri­mer cie­rre de pe­rí­o­do con dis­tan­cias (un tri­ple de Trei­se ce­rró las es­ta­dís­ti­cas y pu­so la má­xi­ma de 8).

En el se­gun­do cuar­to, San Mar­tín man­tu­vo dis­tan­cias (20-­28, en 3’) pe­ro el elen­co sal­te­ño mos­tró pa­sa­jes de bue­nas ofen­si­vas con los mi­nu­tos del ba­se Ger­bau­do y el pi­vo­te Mi­ku­las pa­ra es­ta­ble­cer un par­cial de 9-­0 y así vol­ver a to­mar el man­do del sco­re.

Fue­ron sie­te mi­nu­tos de bue­na de­fen­sa sal­te­ña e in­ten­si­dad, pe­ro la vi­si­ta su­po ajus­tar an­tes del cie­rre y ce­rró el pri­mer tiem­po ga­nan­do por la mí­ni­ma: 40-­41.

A pe­sar del ini­cio efec­ti­vo de San Mar­tín en el ter­cer pe­rí­o­do, lo­gran­do un par­cial de 7-­0 (40-­48), fue Sal­ta el que tu­vo me­jo­res pa­sa­jes de jue­go en es­te tiem­po y pu­do re­ver­tir el mo­men­to y ce­rrar aho­ra con el man­do en el mar­ca­dor (56-­55).

El úl­ti­mo cuar­to fue el más pa­re­jo de to­dos, lle­gan­do a los mi­nu­tos fi­na­les com­par­tien­do pun­tos y erro­res. In­gre­sa­ron igua­la­dos el mi­nu­to fi­nal y Ha­rris des­ni­ve­ló con un do­ble (79-­77), pe­ro Mai­nol­di no pu­do ano­tar sus dos lan­za­mien­tos.