Una cena de camaradería para cerrar la grieta que abrió el gas pimienta Miércoles, 14 de marzo de 2018 La Libertadores de 2015 generó un conflicto que todavía no se apaga.





La grieta entre ambas dirigencias se abrió después de la noche del gas pimienta. Se profundizó con las elecciones de AFA. Y en los últimos meses hubo una especie de guerra fría que se transformó en caliente ante la inminencia de la Supercopa Argentina que los pone cara a cara. Marcelo Gallardo dijo que había que tener la “guardia alta”; Daniel Angelici tildó esa frase de “lloriqueo”. Rodolfo D'Onofrio aseguró que “podrán golpearnos pero quebrarnos jamás” después del mal arbitraje de Jorge Baliño que perjudicó a River en el Monumental ante Godoy Cruz. Desde el lado de Boca acusaron a River de calentar la previa. Y el público millonario explotó contra el primer mandatario, Mauricio Macri, ex presidente de Boca. D'Onofrio salió a hablar y despegó a Macri. Las aguas se aquietaron y desde ambos clubes buscaron bajarle el tono a la disputa en las dos últimas semanas. Este martes por la noche tuvieron una cena de camaradería entre dirigentes de Boca y de River en la Bodega Escorihuela, ubicada en el departamento de Godoy Cruz.



Por el lado de Boca, asistieron el presidente Daniel Angelici, el vice tercero Darío Richarte y el secretario Christian Gribaudo. No estuvo el vice primero, Royco Ferrari, porque tenía una cena con socios de Boca de esta provincia, ya pactada con antelación. Tampoco, el vice segundo, Horacio Paolini, quien cenó con el plantel. En tanto, por River fueron el presidente Rodolfo D'Onofrio, el vice primero Jorge Brito, el secretario Ignacio Villarroel, el presidente de Relaciones Públicas, Santiago Poblet, y el de Relaciones Internacionales, Adrián Varela.





De la cena también participaron el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, el CEO de Torneos (empresa organizadora del evento), Ignacio Galarza y ex futbolistas de ambas instituciones que previamente jugaron un partido de Fútbol Senior.



Ese encuentro terminó empatado 3-3. Se llevó a cabo en el polideportivo Polimeni de Las Heras y estuvo en juego la Copa Amistad. Fueron dos tiempos de 20 minutos. Por Boca estuvieron Carlos Navarro Montoya, Facundo Imboden, Néstor Fabbri, Aníbal Matellán, Leonardo Luppino, Juan Cabián, José Basualdo, César La Paglia, Roberto Pompei, Marcelo Delgado y Emanuel Ruiz. El director técnico fue Enrique Hrabina.





Mientras que con la banda roja dijeron presente Oscar Passet, Lucas Mareque, Guillermo Rivarola, Ariel Franco, Alejandro Montenegro, Luis Lobo, Leonardo Astrada, Gustavo Zapata, Juan José Borelli y Ramón Medina Bello. El técnico, Pedro Vega.



Una cena de camaradería para cerrar la grieta que abrió el gas pimienta

Horacio Basualdo, Leonardo Astrada y Ariel Fabbri, en el partido de fútbol senior, en la previa de la final. (Delfo Rodríguez)



Pompei, Delgado e Imboden marcaron los goles de Boca; Mareque, Borelli y Franco los de River.



Para este encuentro se agotaron las entradas y se recaudaron más de 1.300 productos no perecederos que serán destinados a los jardines maternales del municipio de Las Heras.