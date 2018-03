Seguros en el juego, todos en Boca avisan que no deben fallar en la actitud Martes, 13 de marzo de 2018 Boca camina firme desde hace quince meses en la cima del fútbol argentino. Busca el título de la interminable Superliga que lidera pero tiene un desafío en esa Superfinal. Sabe que más allá del resultado, la actitud no puede faltar ante River.

A eso apuntó Guillermo en el cierre de la semana pasada, cuando después de la derrota tuvo una charla con el plantel en la que resaltó que no pueden permitirse jugar 90 minutos livianos.



La rabia en el cierre del triunfo ante Tigre ratificó esa idea: fue el Mellizo quien juntó a todos y les dijo que fueran a saludar a las dos cabeceras para recibir el apoyo de la gente de Boca. Ayer, dos pasacalles en la entrada de Casa Amarilla revalidaron eso de “Boca te exige jugar a matar o morir”, una frase que reiteró el técnico puertas adentro en las últimas horas. El resultado puede ser una derrota, pero lo que no se perdonarían es que el equipo carezca de actitud y temperamento.



Tevez le puso voz a lo que sembró Guillermo y que prendió en el plantel. “El miércoles tiene que quedar claro lo de ‘Esto es Boca´. Jugaremos una final y la gente no te puede perdonar nunca que falten huevos y te dejes pasar por encima”, expuso quien recién en el último clásico, allá en diciembre de 2016, se sobrepuso a separar al hincha del futbolista, algo que confesó que le impedía jugar bien ante River.



Las voces se repiten en la misma dirección: concentración, actitud, temperamento, presencia y juego. Ese es el combo que en Boca buscan generar para llevar adelante un partido incómodo que le cae justo en medio de la definición de un torneo más importante, pero que quedaría anestesiado ante una caída en la Supercopa. “Nada va a opacar lo que hacemos en la Superliga. No se puede comparar una final con todo lo que venimos haciendo”, avisó Tevez.





Pablo Pérez (convocado a la Selección) fue tajante: “Tenemos que ganarlo desde lo táctico y la actitud. Hay que jugar convencido. Ambos tenemos buen pie y metemos, vamos a chocar constantemente. Tenemos que saber cuándo meter y cuándo jugar”.



Uno de los más temperamentales del equipo advirtió lo que será este encuentro. Es que en Brandsen 805 están convencidos de que esta final es una buena oportunidad para dar un golpe de nocaut y empezar a construir un 2018 que los tiene con objetivos claros: la Copa Libertadores y la Superliga son los más importantes. Lo que pase mañana no importa por el título en juego: lo que todos buscan en Boca es ganarle otra vez a River. Jugando, sí. Y también metiendo.