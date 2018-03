La obsesión de River es conseguir aquel espíritu combativo de las copas

Martes, 13 de marzo de 2018

Con un par de dudas nominales, Gallardo quiere un equipo peleador como el que eliminó a Boca en la Sudamericana 2014 y en la Libertadores 2015.





Marcelo Gallardo quiere un equipo parecido al que eliminó a Boca en la Sudamericana 2014 y en la LIbertadores 2015.



Faltan pocas horas para la gran Superfinal y de a poco se van disipando las incógnitas en cuanto al equipo que pondría Marcelo Gallardo en el Malvinas Argentinas de Mendoza. Pero, más allá de quienes sean los once futbolistas, hay algo a lo que el Muñeco apuesta para este partido contra Boca: que su equipo cuente con el espíritu combativo que tuvo en los encuentros decisivos ante el conjunto Xeneize en la Copa Sudamericana 2014 y la Libertadores 2015. Con rendimientos futbolísticos tan bajos, deberá aflorar el fuego sagrado.



La concentración comenzó ayer desde el momento que el plantel llegó al complejo Cardales. Después de un almuerzo y la siesta, hubo un entrenamiento en el que, entre varias cosas, practicaron penales. Es que si la final termina empatada en los 90 minutos, la definición se dará con tiros desde los doce pasos.



En cuanto al equipo, los casilleros se van completando de a poco. Franco Armani será el arquero y la defensa estaría integrada por Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Lucas Martínez Quarta y Marcelo Saracchi. En el mediocampo, estará Leonardo Ponzio, y los otros tres que se perfilan como titulares son Enzo Pérez, Nacho Fernández y Pity Martínez.



¿Y el ataque? “Aún no descarten a Scocco”, le comentó a Clarín un allegado al cuerpo técnico. Habrá que ver cómo es la disposición táctica del equipo. Si Pérez y Fernández juegan por adentro, puede que esté Mora abierto por la derecha y Martínez por la izquierda.



En ese sentido, el 9 podría ser Pratto o Scocco. Pero si el Muñeco se decide por el doble 9 y Nacho Fernández juega por afuera, el que no estaría es Mora. Esa parece ser la única incógnita por develar. Aunque, nunca hay que descartar una sorpresa de Gallardo.



Hoy será el día clave para definir el equipo y se sabe: al Muñeco le gusta tantear los semblantes de los jugadores en los momentos previos a los partidos, sobre todo en encuentros tan trascendentales como el de mañana en Mendoza.



La práctica de River contó con la presencia del presidente Rodolfo D’Onofrio. Y también de algunos hinchas que se acercaron a los jugadores y a Gallardo para sacarse una foto cuando el entrenamiento terminó, casi en el anochecer. Llevaban una bandera roja y blanca con una inscripción en letras negras. “En ustedes confiamos”, decía. Es que, más allá de la crisis futbolística, los hinchas confían en ese espíritu combativo de los equipos de Gallardo.