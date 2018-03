Chacarita frenó la marcha ganadora de Racing

Domingo, 11 de marzo de 2018

Igualaron 1-1 en San Martín. Lautaro Martínez consiguió el empate luego del gol de Imbert a los 3 minutos. El equipo de Coudet acumulaba seis triunfos consecutivos.





Ganar 6 partidos al hilo no es algo habitual en el parejo fútbol argentino y sudamericano. La derrota ante Unión en el inicio del ciclo del Chacho sirvió de escuela. “Esto ya no más”, les dijo el DT a sus comandados. Huracán, Olimpo, Lanús, Godoy Cruz, Cruzeiro de Belo Horizonte y Vélez fueron los equipos que quedaron en el camino; la Academia marcó 17 goles y le anotaron 6.



Sin embargo, ese andar ganador se terminó en San Martín, donde Chacarita, que venía de empatarle a River en el Monumental pero que sigue último en la tabla de los promedios, le igualó 1-1.



Racing buscaba meterse en la historia: llegar a la séptima victoria de manera consecutiva, cuestión que logró por última vez en 1967, aunque en esa ocasión, se aclara, fueron 9 en fila. Sin embargo, Chacarita lo sorprendió.



Apenas pasaron tres minutos cuando unos desajustes en defensa del equipo de Eduardo Coudet, sumados a la suerte de que tres cabezazos consecutivos encontraran compañero, terminaron en el gol de Juan Martin Imbert para el local.





Pero Racing tiene a Lautaro Martínez y por eso siempre hay que tener recaudos, algo que no mostró Chacarita a los 15 minutos. El centro de Pablo Cuadra encontró al delantero sin marca y una floja respuesta del arquero Musso terminó en el empate.





Poco después, a los 22, Chacarita sufrió la baja por lesión de su único delantero, Mauro Matos, quien había tenido una chance clarísima con un cabezazo que pegó en el ángulo del travesaño. Fue reemplazado por Elias Alderete, que enseguida tuvo una oportunidad ante una pelota perdida por Nery Domínguez.



Racing se volcó al ataque en el segundo tiempo pero no encontró el camino al gol. En alguna contra Chacarita también tuvo sus chances. Sin embargo, el marcador no se movió y en San Martín se terminó el andar triunfal del equipo de Coudet.