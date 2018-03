Nació el tercer hijo de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo Sábado, 10 de marzo de 2018 Por ello, el rosarino no jugará el partido de este sábado entre Barcelona y Málaga.



La familia Messi sumó este sábado un integrante más: Ciro, el tercer hijo del capitán del seleccionado argentino y Antonella Roccuzzo nació en una clínica de Barcelona. Jorge, el padre del futbolista, se lo confirmó a Clarín. "Salio todo bien", aseguró.



El nacimiento se adelantó a las previsiones ya que el parto era aguardado para los primeros días de abril, según lo habían anunciado el crack de Barcelona y su esposa en octubre pasado.



Nació Ciro, el tercer hijo de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

Ciro, el nuevo integrante de la familia Messi, se sumará a Lionel, Antonela, Thiago y Mateo.



Ciro se suma a Thiago (de cinco años) y Mateo (de dos años) en la familia Messi. Los padre eligieron ese nombre porque son admiradores del cantante Andrés Ciro Martínez, ex vocalista del grupo Los Piojos y ahora solista.



Más temprano, Barcelona había anunciado a través de sus cuentas en las redes sociales que el rosarino no disputaría este sábado a las 16.45 el partido frente a Málaga "por motivos personales" sin dar mayores detalles.



El técnico azulgrana, Ernesto Valverde, lo sustituyó en la convocatoria por el central colombiano Yerry Mina​, quien había quedado como posible relevo en caso de una situación de fuerza mayor.



La visita a Málaga será el primer encuentro que se perderá Messi en esta edición de la Liga de España, de la que el Barsa es líder con 69 puntos, ocho más que Atlético de Madrid. Hasta el momento, el rosarino, máximo anotador del certamen con 24 tantos, había jugado los 27 partidos.



En 26 de estos encuentros fue titular y disputó los 90 minutos. En el restante, frente a Espanyol por la 22ª jornada, ingresó a los 14 minutos del segundo tiempo.



Nació Ciro, el tercer hijo de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

Messi y su último gol de tiro libre, ante el Atlético de Madrid. (Reuters)



Además, Leo disputó los siete partidos de su equipo de la Liga de Campeones y seguramente será titular el miércoles, cuando el elenco catalán reciba en el Camp Nou a Chelsea, por la vuelta de los octavos de final (en la ida, en Londres, igualaron 1 a 1).



En esta temporada, el 10 solo había faltado en tres encuentros de la Copa del Rey: en los dos ante Murcia, por los 16avos de final y en el de ida frente a Celta por los octavos.