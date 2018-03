Mostaza Merlo sufrió un problema cardíaco y está internado

El DT sintió un dolor en el pecho, fue a la clínica Zabala y lo derivararon a Los Arcos, donde le colocaron un stent.







Reinaldo Merlo está internado en terapia intensiva tras sufrir una afección cardíaca en la jornada de ayer, jueves. El ex director técnico de River y Racing (al que sacó campeón en 2001) fue hospitalizado por "un dolor en el pecho" en la clínica Zabala, ubicada en Cabildo al 1200.



De inmediato, se le hicieron estudios para determinar si Mostaza sufrió un infarto. Y tras los exámenes fue derivado al Sanatorio de Los Arcos, que pertenece a la misma empresa prepaga (Swiss Medical), donde permanece internado en terapia intensiva, pero bajo control.



Según contaron amigos del ex futbolista y entrenador, Merlo "se sentía mal. Dijo que tenía acidez. Y no vino (al restorán) La Raya a cenar. Un sobrino lo acompañó a una clínica cerca de su casa y de ahí lo llevaron a Los Arcos. Le pusieron un stent porque tiene dos venas tapadas en un 80 por ciento. Y se quedó internado en terapia intensiva porque el lunes o martes tienen que colocarle el otro. Está bajo control".





En Los Arcos, ante la consulta de Clarín, indicaron que todavía no podían suministrar un parte médico detallando el estado de salud del entrenador de fútbol.



Noticia en desarrollo.