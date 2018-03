Buen comienzo de los tenistas argentinos en Indian Wells

Viernes, 09 de marzo de 2018

Zeballos, Delbonis y Kicker pasaron con éxito la primera ronda. El único que tropezó fue Pella. Del Potro y Schwartzman debutan en segunda ronda.





Zeballos, ubicado en el puesto 66 de ranking mundial, logró su pasaje a la segunda ronda al imponerse por 6-7 (5), 6-4 y 7-6 (4) al japonés Yuichi Sugita en dos horas y 48 minutos de dura batalla sobre el cemento californiano.



El argentino había tomado ventaja de 5-3 en el set decisivo, pero no pudo aprovechar un match point en ese game y luego sufrió un quiebre sobre su saque que llevó el duelo al tie break. A pesar de la remontada, el japonés, ubicado en el puesto 40 del ranking, no supo cerrar el partido y Zeballos se llevó una victoria muy celebrada.



En la próxima ronda, el tenista sudamericano chocará ante el español Pablo Carreño, undécimo favorito del torneo.



Buen comienzo de los tenistas argentinos en Indian Wells

Zeballos avanzó a la segunda ronda de Indian Wells tras derrotas al japonés Sugita. (AFP)



El zurdo Pella (60°), en tanto, no corrió la misma suerte. con el español Fernando Verdasco (39°), quien se llevó el primer set por 6-2. Si bien el bahiense se recuperó, ganó el segundo por 6-1 y llevó la definición al tercero, donde Verdasco se impuso por 6-2 por lo que en segunda ronda irá con el búlgaro Grigor Dimitrov (4°).



Buen comienzo de los tenistas argentinos en Indian Wells

Guido Pella , de buen comienzo de año, jugará con Verdasco, a quien venció en Buenos Aires. (EFE)



Ya en la madrugada del viernes Federico Delbonis, ubicado en el puesto 67 del ranking mundial de la ATP, le ganó 6-2, 4-6 y 7-5 al estadounidense Ryan Harrison (54°), un rival con el que había perdido la anterior vez que se enfrentaron, en el Masters 1000 de Miami 2014. En la segunda instancia, el azuleño se medirá ante el suizo Roger Federer (1°).



Por su parte, el bonaerense Nicolás Kicker (94°) también sonrió en su debut. Venció 7-5 y 6-3 al checo Jiri Vesely (63°) y tendrá como próximo rival al bosnio Damir Dzumhur (30°).



Buen comienzo de los tenistas argentinos en Indian Wells

Kicker liquidó el duelo contra Vesely en dos sets. (Reuter)



Esta noche le tocará el turno al correntino Leonardo Mayer (47°) ante el dominicano Víctor Estrella (153°), con quien perdió en el Challenger de Bogotá 2009, y si lo pasa le tocará el japonés Kei Nishikori (25°).





El fin de semana será el momento de Juan Martín Del Potro y Diego Schwartzman, ambos en segunda ronda.



En cuanto a Del Potro (8°), número uno del tenis argentino y sudamericano, que viene de coronarse campeón el domingo en Acapulco, será una de las atracciones en Indian Wells y debutará el sábado o domingo ante el alemán Jan Lennard Struff (56°) o el australiano Alex De Minaur (141°).





En tanto, Schwartzman (17°), campeón hace 11 días en el ATP 500 de Río de Janeiro, también estará exceptuado de jugar la ronda inicial y debutará ante el japonés Yoshihito Nishioka (255°) o un rival surgido de la clasificación.



En el cuadro de mujeres la actividad comenzó el miércoles, y la sorpresa fue la derrota de Maria Sharapova, quien volvió al torneo de Indian Wells después de tres años y cayó ante la japonés Naomi Osaka por un doble 6-4.