Cristina Kirchner llama "hija de puta" a Patricia Bullrich y se burla de Marcelo Tinelli

Miércoles, 07 de marzo de 2018

El 27 de julio de 2016 Mauricio Macri y Marcelo Tinelli sellaron la paz en un encuentro en Olivos. El jefe de Estado y el conductor del programa más visto de la televisión venían de protagonizar un fuerte debate mediático sobre las imitaciones y el humor político.





Al día siguiente, Cristina Kirchner analizó el encuentro en diálogo con Oscar Parrilli y dijo: "Tinelli me llamaba a Olivos y yo no lo atendía".



Ese día la ex Presidente debía viajar desde Santa Cruz a Buenos Aires y en ese contexto llamó "hija de puta" e "imbécil" a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, encargada del operativo dispuesto para su llegada.



La escucha, que difundió el periodista Luis Majul esta noche en A24 y cuya transcripción había sido adelantada por Infobae, fue encargada por el juez Ariel Lijo en el marco de la causa contra el ex jefe de Inteligencia por presunto encubrimiento de Ibar Pérez Corradi.





A continuación, la transcripción del audio:



CFK: Hola, Oscar



OP: Sí, Cristina



CFK: ¿Hablaste con la imbécil esa de la Bullrich? ¿La hija de puta esa?



OP: Sí, sí, si ya hablé y ya quedamos que va el auto ahí al avión y de ahí te subís y venís derecho. Y bueno, ellos van a poner ahí la policía de seguridad ahí en el aeropuerto. Yo le dije: "mirá, nosotros no vamos a movilizar al aeropuerto así que…". Pero después me dijo Diego que le habían dicho a la policía que iban a poner una custodia afuera y unas vallas, que se yo, por si va gente.



CFK: Sí, si



OP: Pero bueno, ese circo les gusta armarlo.



CFK: Sí, lo hacen cuando van ellos también…



OP: Hoy está cobrando, te digo Macri y Tinelli, están cobrando para que tengan eh.



CFK: ¿Vos viste la tapa hija de puta que le sacó Clarín?



OP: Sí, le metió del PAMI (Se ríe)



CFK: El Papa, estamos ante el terrorismo, una guerra y estos cagándose de risa abajo. La mitad de la tapa es sobre la guerra contra el terrorismo y la otra mitad son ellos dos cagándose de risa.



OP: Bueno, escúchame los criticó desde Novaresio, Nelson Castro, todo, Moro, todo, todo el mundo pateándolos a los dos eh. Las radios, todo. Los está puteando hasta la gente de ellos, ¿viste?



CFK: Y claro…



OP: Están cobrando para que tengan.



CFK: A los gorilas eso les enferma.



OP: Sí



CFK: Paradójicamente, a los nuestros les revientan esas cosas



OP: Hoy Novaresio decía: "¿Qué hubiéramos dicho nosotros si esto hubiera sido hecho por Cristina y Tinelli?"



CFK: Claro



OP: No, están cobrando de todos lados.



CFK: Jamás hubieran obtenido una foto mía así con Tinelli en su vida ni que se cagaran.



OP: En su vida, ni que se cagaran



CFK: Vos acordate que Tinelli me llamaba por teléfono a Olivos



OP: Sí, sí, sí



CFK: Me llamaba por teléfono y yo no lo atendía. Noooo, un jefe de Estado es un jefe de Estado.



OP: Claro, no, están cobrando. Yo creo que pierden los dos estos, eh, con esto perdieron los dos.



CFK: No, el que más gana es Tinelli…



OP: Sí, pero igual… ¿Qué va a hacer ahora? Si sigue verdugueándolo…



CFK: No, ahora no lo va a seguir verdugueando.



OP: Y pero entonces pierde, pierde credibilidad. ¿Qué arregló? ¿Qué le dieron?





CFK: Claro



OP. Yo creo que es pérdida para los dos. Me parece que los dos…



CFK: ¿Así que le pegaron mucho?



OP: Si, sí. Le pegaban a los dos, a Tinelli y a Macri. A Macri porque no puede ser que un presidente esté haciendo esas cosas y a Tinelli ¿qué fue a buscar? ¿Fue a buscar cosas para él? ¿Qué fue a buscar el futbol, publicidad, plata para San Lorenzo, crédito, qué fue a buscar? No fue a defender la libertad de expresión, ni a defendernos a nosotros. Eso es lo que decían hoy los mismos de ellos, eh, Duggan, todos los de ellos.



CFK: Sí, sí, sí, sí, sí. Ah, están en el horno. Si los de ellos los critican.



OP: Si, los de ellos. Nelson Castro, Novaresio, Del Moro.



CFK: Sí, Nelson Castro yo me imaginé. Nelson Castro, por las características de Nelson Castro, me imaginé que iba a estar hecho una loca.



OP: Sí, sí (Se ríe)



CFK: Que iba a volverse loco, directamente. Pero para colmo, Clarín ejerce la mala leche de meterles la tapa esa, la tapa vos fíjate, ¿vos te diste cuenta la tapa de Clarín?



OP: No, la tapa no la vi. Pero leí los comentarios que hizo porque sacó lo del PAMI también



CFK: No, no, vos tenés que leer la tapa, leerla en términos…



OP: Sí, sí, del mensaje.



CFK: De semiótica, vos sabés que está, la mitad de la tapa es letras catástrofe el mensaje del Papa con el terrorismo, estaba en Polonia: "Estamos en guerra", que medio encaja con lo que dije yo el otro día también cuando hablé tanto de terrorismo, ¿no?



OP: Sí. Pero El Papa bien, ¿viste lo que dijo?



CFK: Muy bien



OP: No es una guerra religiosa, es una guerra de intereses, muy bien.



CFK: Muy bien. En el medio, la otra mitad de la tapa son estos dos cagándose de risa, literalmente. Ahí en la jefatura de gabinete en el despacho presidencial.



OP: Sí, sí, sí. Esa foto la vi en otros lados también.



CFK: Abajo el pie con letras más chicas: "siguen los cortes de luz". Y a un costado chiquito: "la economía no avanza".



OP: Ah, sí, lo de FIEL, hoy lo de FIEL es lapidario también



CFK: FIEL, FIEL



OP: FIEL es de ellos, sí, sí, sí



CFK: De ellos total



OP: Bueno, acá hubo quilombo hoy por el Sarmiento, que estuvo de paro.



CFK: Ah, ¿el Sarmiento estuvo de paro?



OP: Claro, le metieron un paro, un quilombo. Después están cobrando por todos lados con el tema de los datos del ANSES, había manifestaciones hoy en el centro, ahí creo que el Sindicato de Televisión o no sé quién era, quilombo frente al Congreso. No, no están con quilombos por todos lados, están a la defensiva total, eh.



CFK: Bueno, entonces preparémonos para que hagan cualquier cagada, en cualquier momento.



OP: En cualquier momento, sí, sí.



CFK: Y vos fijate, si se mandan un titular, meten a alguno en cana. Así que, por ahí me está esperando Bonadio en Aeroparque. (risas)



OP: En Aeroparque



CFK: O Ercolini o alguno de ellos, así que estemos atentos



OP: Estamos atentos, sí, sí.



En otro audio, también revelado esta noche, la ex jefa de Estado habla con Parrilli luego de que se supiera que el ex jefe de Inteligencia sería llamado a indagatoria por encubrimiento a Pérez Corradi.



En un tramo del intercambio, el ex funcionario le comenta a CFK que quería conseguir una entrevista con Víctor Hugo Morales en C5N. "Voy a ver si me dan bola, estoy gestionando eso", dice. En el audio queda reflejado el vínculo de la senadora con Fabián de Sousa, socio de Cristóbal López en Indalo. "Ahora lo hablo con Fabián", le asegura.



A continuación, la transcripción:



CFK: Hola, Oscar. ¿Qué tal te fue?



OP: Bien, hasta ahora las que he salido bien y estamos gestionando para ir a C5N con Víctor Hugo. Voy a ver si me dan bola, estoy gestionando eso.



CFK: No, no, no. Si es necesario lo hablo con Fabián.



OP: Todavía no me confirmaron, pero a mí me parece, porque a las 10 voy de Graña, pero quiero ir con él primero, meterme primero con C5N.



CFK: Está bien, ahora lo hablo a Fabián.



OP: Después con las radios yo creo que ya cubrí bastante, y están replicando todo. Hasta ahora, por lo menos con los que salí. Algunos les he dicho que no, porque no les doy bola porque no quiero, digamos. Hasta ahora bien, pero a mí me parece que si yo puedo ir con Víctor Hugo ahí bajo todo y después voy a Graña pero sin la exclusividad de él.



C: Claro, correcto, correcto, correcto. Ahora lo hablo con Fabián.



P: Pero eso, yo ya salí a contestar ¿viste?, empezaron a bajar el perfil de la cuestión. Lo que estoy diciendo es: a mí me tienen que relevar del secreto para yo hablar y segundo: primero le voy a contar al juez, si me cita, que todavía no me citó. Pero lo que yo le puedo decir que no cubrimos a nadie, no protegimos a nadie, todo lo que hicimos con participación de los jueces, lo buscamos y que si ellos lo encontraron fue por el trabajo previo que nosotros veníamos haciendo.



C: Bien, pero escúchame ¿y de lo mío qué…?



P: No, y de lo tuyo, de lo de Florencia y demás, también se están callando la boca. No, no, ya eso a mí me parece que ya bajó. Eso desapareció en las noticias.



C: Es que es una locura la sucesión de…



P: Una locura.



C: Pero vos insistís con un expediente sucesorio con el tema de la sucesión, ¿no?



P: Dije, la declaración jurada de bienes tuyos, que es la más investigada, hasta buscaron el mausoleo a ver si había una bóveda, y lo último que están haciendo es meterse con un expediente sucesorio, una violación del estado de derecho… Les pego con un caño.



C: Muy bien. Muy bien.



P: No, no. Sí, esas tres cosas lo digo. También lo de Florencia digo confiscación, que es una confiscación, lisa y claramente, porque no estaba procesada, investigada, ni un carajo. Nada, y en ese marco meto a la mujer de Ercolini, también.



C: Claro. Correcto. Y la Michetti.



P: Y a la Michetti, también.



C: No te olvides de eso, por favor.



P: No, lo tengo anotado, empiezo tarifazo. Acá lo tengo anotado, tarifazo, Cristina no presa, lo tengo en un papelito para no olvidarme de nada.



C: Perfecto. Perfecto. Ya lo llamo a Fabián. Ya lo llamo a Fabián.



P: Bueno, sería bueno para meterlo ahí.



C: (Dame con Fabián de Sousa y con…)