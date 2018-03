Una senadora se volvió viral por su peinado inspirado en Marge Simpson

Miércoles, 07 de marzo de 2018

El peinado de Valentina Petrenko se ha vuelto una sensación en redes sociales





No es la labor política de la senadora rusa Valentina Petrenko la que ha generado recientemente una infinidad de titulares alrededor del mundo, sino un elemento de su particular aspecto físico que la asemeja al querido personaje del mundo de los dibujos animados.



La servidora pública soviética nacida en Kazajistán, se graduó en 1977 del Instituto Pedagógico del Estado de Rostov como profesora de biología y química. Con un excelente manejo del polaco, inglés y español, Petrenko intenta a toda costa evitar discutir su peinado, un flagelo al que debe ser sometida constantemente.



Casada y madre de una hija, la senadora ha sido reconocida con una Orden de Honor, pero generalmente debe responder más sobre su esponjado peinado que sobre su trayectoria política.





Su cabellera de considerable altura, que muchos en el mundillo de las redes sociales han comparado con el elevado peinado de Marge Simpson, se ha convertido en un objeto de discusión nacional y también de varias burlas.



"Estoy tan cansada de responder a estas preguntas" expresó Petrenko, en relación a su elección capilar. "Sólo tengo el pelo rizado y me lo levanto con unas horquillas, eso es todo" sentenció, al intentar dar por terminada la conversación.



"Acabo de descubrir el cabello de la senadora de la federación rusa Valentina Petrenko y siento que debo compartir la noticia" expresó @alexbrucesmith



La representante política ha declarado en repetidas oportunidades tener una postura inamovible en lo que hace a sus elecciones estilísticas. En 2012 Petrenko le dijo a Sputnik News que no iba a aceptar que nadie le dijera como debía lucir.





"Que nos digan cómo debemos vestirnos ya es demasiado" comentó la senadora, con respecto al estricto código de vestimenta que se les impone a los miembros de la Federación.



"No se nada sobre Valentina Petrenko sólo que creo que voy a llevarle una foto suya a mi barbero para mi próximo corte de pelo" compartió el usuario @shaneisland



"Ninguna de nosotras viste de manera ostentosa. Yo por ejemplo, siempre suelo usar un traje negro para las reuniones. Creo que no tengo que escuchar a nadie que me diga qué ponerme", concluyó.