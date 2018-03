El Gobierno bajará el precio de los medicamentos para los jubilados

Miércoles, 07 de marzo de 2018

PAMI les impondrá a los laboratorios que retrotraigan sus importes a diciembre. Además, desde ahora tendrán que aumentar menos que la inflación.





A partir del próximo 1° de abril, el Gobierno bajará los precios de 1.000 drogas de medicamentos que necesitan los afiliados del PAMI. El Poder Ejecutivo decidió que los laboratorios deben retrotraer los importes de cerca de 9.000 remedios elaborados con esas 1.000 drogas a un 5% menos de los valores "ponderados" que tenían en diciembre. En realidad, el descuento podría ser aún superior, ya que el 5% se hará sobre un "ponderado".



El "ponderado" se determinará sobre una droga y las distintas presentaciones comerciales en que se despacha. Por ejemplo, el enalapril (para la tensión arterial). Varios laboratorios lo comercializan con distintos precios. El "ponderado" relevará todos los productos que contienen esa droga. Y, una vez determinado el "ponderado" a los valores de diciembre, se le hará una quita del 5%. El "ponderado" no es un promedio, sino un estudio de todos los precios existentes al que se le pondrá un número.



Los laboratorios, que están divididos en tres cámaras, tendrán tiempo hasta el 31 de marzo para suscribir al nuevo convenio. PAMI, la obra social de los jubilados, compra alrededor del 40% de los medicamentos que se despachan en el país, según estimaciones oficiales.



Se estima que hoy el Gobierno les comunicará a los laboratorios cuáles son los precios máximos que está dispuesto a pagar por cada droga. Y el viernes ya estaría enviando los contratos para que los suscriban.



El PAMI decidirá nuevos valores para los medicamentos para los laboratorios en base a "ponderados". Los laboratorios que vayan a participar deberán despachar a ese mismo importe durante todo el año. En la obra social de los jubilados estiman que se beneficiará a sus 4,8 millones de afiliados, porque se les dará mayor previsibilidad e importes más bajos que los actuales.



El Gobierno estima que los afiliados pagan un promedio de $500 mensuales en remedios. Algunos tienen una cobertura del 100% (los especiales) y otros poseen un descuento de entre 50 y 80% de descuento (para tratamientos crónicos o ambulatorios).



El PAMI es el mayor comprador de remedios del país. Destina cerca de $ 33.000 millones en medicamentos para sus afiliados. Casi 4 de cada 10 remedios que se comercializan en el país están vinculados a la obra social de los jubilados.



Gustavo Lopetegui, de Jefatura de Gabinete, estuvo ayer con representantes de las tres cámaras de medicamentos: las nacionales CILFA y Cooperala, y la de las multinacionales, CAEME. Les anticipó que no piensa moverse de la decisión tomada.



El Gobierno también tiene en la mira a la firma Farmalink. Es la que hace el seguimiento y control de los medicamentos que los laboratorios le venden a PAMI. "Es una firma de la industria para la industria", la objetan.



El Gobierno llamó a una licitación para el próximo viernes para productos para tratar enfermedades hemofílicas. También hay una convocatoria similar para drogas de los productos oncológicos. En ambas, participan PAMI, IOMA más los ministerios de Salud de la Nación y la provincia de Buenos Aires,



En el nuevo convenio, que el Gobierno quiere implementar desde el 1° de abril, PAMI ofrecerá acortar el plazo de pago de los medicamentos que cobran los laboratorios. El actual es de 60 días y se iría hacia 30 días, aunque paulatinamente.



Según publicó Clarín el mes pasado, el Gobierno buscaba reducir en un 30% los precios de los medicamentos durante este año. Consideran que los valores locales están muy por arriba de la media internacional. "En España o Reino Unido, los medicamentos poseen importes muy inferiores a los de Argentina", grafican fuentes oficiales.



Las conversaciones para plasmar un nuevo convenio comenzaron en enero. Se repitieron todas las semanas. Por un lado, estuvieron el titular del PAMI, Sergio Casssinotti y los delegados de jefatura de Gabinete, que este año se puso al frente de la negociación.



"No es solo una cuestión de precios. Es también un asunto de transparencia. Los sectores vulnerables son los que destinan hasta un 5% de su presupuesto a medicamentos. Es a ellos a quienes cuidamos", aseguran en el Gobierno.



Los descuentos de PAMI en los medicamentos varían según sus características. Son de 100% para enfermedades "especiales" (oncológicos, hemofilia, diabetes HIV), 80% para males crónicos (por ejemplo, asma) y 50% para los remedios "ambulatorios", los que el médico escribe en la receta en un consultorio. De todas formas, hay 1,4 millón de afiliados a PAMI que tienen 100% de rebaja en todo, porque pertenecen a segmentos vulnerables.



Los sectores más pobres destinan hasta un 5% de sus ingresos a medicamentos, mientras que ese porcentaje (de gasto en remedios sobre ingresos) baja al 0,4% en segmentos más adinerados, según datos que manejan en el Gobierno.