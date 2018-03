El Gobierno avanza con una segunda tanda de recortes en el Estado

Martes, 06 de marzo de 2018

La Jefatura de Gabinete emitirá una resolución administrativa para reducir direcciones, subdirecciones y áreas de coordinación; es la continuidad del Decreto 174 que recortó secretarías en los ministerios





Dos días después del decreto que firmó el presidente Mauricio Macri para hacer una reducción en la línea jerárquica de todos los ministerios, la Jefatura de Gabinete emitirá en las próximas horas una resolución administrativa interna para avanzar con la segunda ola de recortes de la denominada "reingeniería organizacional" del Estado. En la práctica esto implicará la eliminación de 974 cargos.



Según confiaron a Infobae fuentes calificadas de la Casa Rosada, la nueva poda de cargos en los ministerios será para directores generales, nacionales, subdirectores, coordinadores y cargos extraescalafonarios. Es decir, aquellos puestos políticos que hoy ocupan funciones de directores o subdirectores y cobran lo mismo que ellos pero que no están nombrados formalmente con ese cargo.



Por ahora, la decisión administrativa contemplará un ajuste en las secretarías y subsecretarías de todos los ministerios. En total, se prevé una eliminación de 974 cargos. En la práctica, algunos de los directores o coordinadores pasarán a ocupar otras áreas o eventualmente serán expulsados del Estado.



"La intención del Presidente es dar una muestra de austeridad de arriba hacia abajo. Por ello se empezó con los cargos de secretarios y subsecretarios con el Decreto 174 y ahora se seguirá este recorte hacia abajo", explicó un funcionario de la Jefatura de Gabinete.





De esta manera, el Gobierno seguirá con el plan de "dar muestras de austeridad", como repiten varios funcionarios en la Casa Rosada. En el Decreto 174 que salió ayer en el Boletín Oficial y que Infobae anticipó en exclusiva el domingo pasado el Gobierno oficializó el reordenamiento que apunta a cumplir con una de las grandes metas lanzadas por el Presidente.



El componente de recorte de cargos en los ministerios dentro del plan fue diseñado por los coordinadores del gabinete Mario Quintana y Gustavo Lopetegui.



La aprobación del nuevo organigrama se da en el marco de las reformas anunciadas en enero cuando Macri dijo que iba a ahorrar $1.500 millones por año al Estado con la poda de unos 1.000 puestos políticos, que representan cerca del 25% del total. En algunos casos los recortes en determinados ministerios llegarán al 28% y el 30%.



En adelante, con el Decreto 174 quedarán 95 secretarías, 127 subsecretarías, 21 unidades de coordinación general en los 21 ministerios, incluyendo la Jefatura de Gabinete.



La denominada “reingeniería organizacional” del Gobierno contempló por ahora a secretarías y subsecretarías. El decreto reglamentario sostiene que no podrá haber más de cinco líneas jerárquicas por ministerio. Hasta hoy el máximo era de seis. Hasta ayer había ministerios en los que el organigrama por debajo de un ministro se extendía hasta llegar a 10 secretarios y subsecretarios respectivamente.



Con la resolución administrativa interna que emitirá la Jefatura de Gabinete en estos días se terminará de reducir la plantilla del Estado y el organigrama del Gobierno evaluado en la famosa “raviolera” quedará sustancialmente reducido.



Fuentes calificadas de la Jefatura de Gabinete dijeron a Infobae que el Presidente y su equipo evaluarán en lo sucesivo un recorte de similares características en los entes autárquicos. Si bien ya hubo reducciones en alguno de ellos, como el Banco Nación, en el Gobierno se encuentran estudiando cada caso para hacer un ajuste de acuerdo a las necesidades de cada ente autárquico.



“No es lo mismo hacer un ajuste en el Banco Nación que en Aerolíneas Argentinas o la AFIP”, dijo una de las fuentes consultadas. Es decir que no habrá un decreto reglamentario o una decisión administrativa de la Jefatura de Gabinete generalizada para los entes autárquicos como sí la hubo para la poda que se instrumentó en todos los ministerios.



La intención de Macri es que este ajuste del Estado se repita en el resto de los estamentos del Estado y en las provincias. La idea es que tanto el Poder Judicial como el Congreso y los gobernadores imiten este esquema de austeridad que quiere bajar la Casa Rosada en medio de un año de achique feroz del déficit fiscal.