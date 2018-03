Sorprendió a su esposo policía con la amante en Google Maps

Martes, 06 de marzo de 2018

El suceso ocurrió en México. Una señora buscaba la comisaría donde trabajaba su marido y lo descubrió a los besos con otra mujer.



Pese a que el hombre intentó justificarse, su compañera le pidió el divorcio. Mirá la historia y la foto de la discordia.



La esposa de un policía de México quiso ubicar la comisaría en la que trabajaba su marido y se llevó una desagradable sorpresa al buscar la imagen en la famosa web Google Maps.



La toma que ofrecía el sitio reveló no sólo el frente de la estación policial, sino también a su esposo siéndole infiel con otra mujer. Él aparece en la entrada del local abrazando a una señorita que era, según parece, su amante.



El incidente fue captado por las cámaras del gigante de internet en Reynosa, Tamaulipas, México. Aunque el agente quiso defenderse asegurando que se trataba de una imagen editada, la evidencia era contundente. El matrimonio llegó a su fin.



No es la primera vez que alguien aparece "con las manos en la masa" frente a las cámaras de Google Maps. Sucedió anteriormente, además de infieles, con parejas, criminales y hasta se captaron hechos paranormales.







Muchos de estos últimos han sido censurados por la aplicación, esto con la finalidad de no generar más polémica en las redes sociales.



La principal diferencia entre Google Maps y Google Street View es que la segunda comparte imágenes a ras del suelo, mientras que la primera ofrece fotos satelitales.



Algunos cibernautas tienen como pasatiempo utilizar Google Mapsy Google Street View para buscar imágenes curiosas y esta es una de ellas. ¿Has visto otra?



De igual manera, los amantes de lo paranormal usan estas herramientas para buscar imágenes extrañas en diferentes partes del mundo.



Ovnis, monstruos marinos, criaturas extrañas, son algunas de rarezas que han captado Google Maps y Google Street View.



La mayoría de este "descubrimientos paranormales" fueron descartados rápidamente por el gigante tecnológico.



Sin embargo, hay algunos "descubrimientos" realizados con Google Maps que todavía no tienen explicación y que el gigante tecnológico ha censurado.



Vale resaltar que tanto Google Maps, como Google Street View tienen versión móvil, así que puedes utilizarlos desde un samartphone o tablet.