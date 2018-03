El Senado de Florida votó a favor de armar a los maestros

Martes, 06 de marzo de 2018

La decisión de los parlamentarios fue criticada por los estudiantes de la escuela Marjory Stoneman Douglas tras la masacre perpetrada por Nikolas Cruz que dejó 17 muertos y reavivó el debate sobre el control de armas en Estados Unidos





El Senado de Florida rechazó una propuesta para prohibir las armas de asalto y votó a favor de una medida para armar a algunos maestros, semanas después de que 17 personas murieran en el tiroteo más sangriento en una escuela en la historia de Estados Unidos.



Una enmienda para prohibir las armas de asalto, incorporada en un proyecto más amplio, no prosperó el sábado en una votación que en general siguió las líneas partidistas, en respuesta a las muertes de 14 estudiantes y tres empleados el 14 de febrero en la secundaria Marjory Stoneman Douglas High School en Parkland, un suburbio de Fort Lauderdale.



La votación resultó de 20 a 17 contra la prohibición de las armas de asalto. Dos republicanos se unieron a los 15 demócratas del senado en apoyo de la iniciativa, reportó The Miami Herald.



Se prevé que el texto completo, la Ley de Seguridad Pública Marjory Stoneman Douglas High School, será aprobado el lunes por el senado estatal, para luego ser enviado a la Cámara de Representantes de Florida.



Luego de que el senado rechazó la prohibición, Jaclyn Corin, una estudiante de Stoneman Douglas, tuiteó: "Esto me rompe el corazón pero NO dejaremos que arruine nuestro movimiento. Esto es por los muchachos".



Su compañero de clase David Hogg, quien se ha convertido en uno de los principales activistas de la escuela sobre seguridad de armas, agregó: "¡Las elecciones serán divertidas!".



También fracasó una enmienda para anular una cláusula para entrenar y armar a algunos profesores.



El proyecto eleva la edad mínima para comprar un fusil o una escopeta a 21 años desde 18 y prohíbe el uso, la venta o la posesión de los "bump stocks", unos accesorios usados cuando murieron 58 personas en Las Vegas el 1 de octubre, que convierten a las armas semiautomáticas en automáticas.



El texto incluye 400 millones de dólares en financiamiento para que las escuelas aborden las cuestiones de salud mental, reportó el Herald.



Nikolas Cruz, el joven de 19 años acusado por las muertes en Stoneman Douglas, que había sido expulsado de la escuela, tenía un historial de incidentes con la ley y autoridades escolares.



El sistema escolar del condado de Broward y el departamento del alguacil han sido criticados por no actuar ante alertas sobre los problemas de salud mental de Cruz y su conducta potencialmente violenta.



Con información de Reuters