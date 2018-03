Finocchiaro les pidió a las provincias que descuenten los días de paro a los docentes

Martes, 06 de marzo de 2018

El ministro de Educación evaluó el impacto de la huelga convocada por CTERA





Se cumple este martes el segundo día de paro en las escuelas públicas de todo el país. Afecta a 17 provincias que se sumaron a la medida, cuyos alumnos comenzarán recién mañana el ciclo lectivo.



El ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, les pidió hoy a las administraciones provinciales que no paguen el día no trabajado por los docentes que fueron a la huelga. "Creo que en todas las jurisdicciones van a descontar los días de paro porque es lo que corresponde", aseguró en Casa de Gobierno luego de la reunión de Gabinete.



Como ministro del gobierno bonaerense, el año pasado decidió no abonar los días no trabajados por los paros. Luego de una larga batalla, la Justicia terminó avalando la medida instrumentada por su gestión y que este año será repetida por el gobierno de María Eugenia Vidal.



El gobierno porteño adoptó una medida similar. Ayer hubo funcionarios en las escuelas de la Ciudad que tomaron lista para determinar a quiénes les pagará el día y a quiénes no.





Finocchiaro dijo además que le parece "obsceno" que los sindicalistas celebren el acatamiento a una medida que impacta en la educación de millones de chicos y de chicas. Dijo además que el paro pretende ocultar una discusión que va más allá del plano salarial: el de la calidad educativa.