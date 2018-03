Gustavo Arribas pidió que se investiguen sus cuentas en la Argentina Lunes, 05 de marzo de 2018 El jefe de la Inteligencia argentina se presentó espontáneamente en el juzgado de Claudio Bonadio para probar que no recibió transferencias vinculadas al Lava Jato



Gustavo Arribas, director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), se presentó de forma espontánea en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 11, a cargo de Claudio Bonadio, para pedir que se investiguen sus cuentas en la Argentina.



El jefe de la Inteligencia argentina busca probar las inconsistencias en las declaraciones de Leonardo Meirelles, el "arrepentido" brasileño del Lava Jato, que quiso involucrar a Arribas con ese caso.



En el escrito, al que accedió Infobae, Arribas recordó las contradicciones entre los testimonios que Meirelles brindó en el país ante los fiscales Federico Delgado y Sergio Rodríguez y el realizado ante la Policía Federal de Brasil.



En ese sentido, el titular de la AFI sostuvo que mientras Meirelles había asegurado ante los fiscales argentinos que se habían realizado 10 transferencias "en Perú" y a requerimiento de las empresas OAS y Odebrecht, en recientes declaraciones realizadas en Brasil, cambió la versión y habló de "14 transferencias a una cuenta de Gustavo Arribas en un banco en Argentina".





"Tales transferencias son una invención inexistente, pues la única suma de dinero que recibí es la de u$s 70.475, que me hizo llegar Atila Reys Silva, por los medios que el mismo escogió y con motivo de la compra de los muebles existentes en el inmueble que vendí", señaló Arribas en el texto presentado ante Bonadio.



Asimismo, Arribas solicitó que el Banco Central informe si tuvo cuentas entre los años 2013 y 2015 y si se recibieron transferencias de cuentas radicadas en Hong Kong por 850.000 mil dólares. Este pedido está vinculado con una información brindada por la Policía de Brasil, que había denunciado que el jefe de la Inteligencia argentina habría cobrado ese dinero en el marco de una investigación conocida como "Operación Descartes". Arribas desmintió la semana pasada haber cobrado esa suma.



En el escrito, Arribas consideró que las medidas solicitadas permitirán "verificar no solo que los dichos de Meirelles ante los fiscales argentinos carecen de toda verdad sino también conocer el patrón de conducta que evidencia el querellado cada vez que es requerido por los órganos jurisdiccionales".



"Es decir, que nos encontramos frente a un delincuente confeso que no hace más que mentir a los tribunales en cuanta oportunidad se le presenta, alterando sistemáticamente los hechos que le toca relatar", agregó.