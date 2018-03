Bielsa fue condenado y deberá pagar al Lille por "procedimiento abusivo" Lunes, 05 de marzo de 2018 La Justicia determinó que el entrenador argentino deberá resarcir a su ex club en el marco de la causa que se abrió luego de su controvertida salida



Se abre un nuevo capítulo en la novela del enfrentamiento entre Marcelo Bielsa y su ex club, el Lille de Francia. Este lunes, el entrenador argentino fue condenado por la Justicia a pagarle 300 mil euros a la institución de la cual fue despedido en diciembre de 2017.



El tribunal de comercio de la ciudad francesa determinó que "El Loco" debe pagar a su antiguo club por daños e intereses debido al carácter abusivo de la citación en justicia, según informa la agencia AFP.



Bielsa esperaba que el tribunal de comercio declarara al Lille en cese de pagos, lo que hubiera provocado la apertura de un procedimiento de quiebra judicial.





Desde su controvertida salida del club, el técnico ha iniciado una causa judicial en la que reclama cerca de 18 millones de euros (12,9 millones correspondientes a salarios restantes, así como 5 millones por daños y perjuicios).



El desempeño de Bielsa al frente del equipo no fue el esperado cuando Lille lo contrató antes del inicio de la presente temporada. Hasta el cese de su contrato, "El Loco" dirigió 13 partidos de la Ligue 1 y cosechó tres triunfos, tres empates y siete derrotas; con 12 goles a favor y 19 en contra. Las consecuencias de esa floja campaña aún resuenan ya que hoy el equipo está en una situación preocupante: se ubica en el puesto 19° de la tabla, en zona de descenso.