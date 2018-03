La Justicia define la extradición de Jones Huala a Chile

Lunes, 05 de marzo de 2018

Lo decidirá hoy el juez federal subrogante de Bariloche, Gustavo Villanueva





La Justicia definirá hoy si extradita a Chile al líder mapuche Facundo Jones Huala. La lectura de la sentencia se hará hoy en dependencias del juzgado federal de Bariloche, donde se espera la presencia de agrupaciones mapuches y de derechos humanos.



El fiscal federal Jorge Bagur Creta había planteado la extradición del dirigente mapuche por el incendio de una vivienda poblada y la tenencia de un arma de fuego de elaboración casera, dos de los cuatro delitos que le imputa la justicia chilena.



En representación de Jones Huala estará su abogada defensora, Sonia Ivanoff, aunque la justicia aún no confirmó si requerirá la presencia del detenido quien debería ser trasladado nuevamente desde Esquel.





Bagur Creta sostuvo que resulta improcedente la solicitud respecto a las otras dos causas, la tenencia de proyectiles y la violación a la ley de Extranjería al haber ingresado clandestinamente a Chile por un paso no habilitado.





El viernes, el juez rechazó el pedido de excarcelación presentado por la abogada Sonia Ivanoff, defensora de Jones Huala, durante la audiencia del miércoles en el gimnasio municipal 3 de la ciudad de Bariloche.



Ivanoff confirmó que la decisión de Villanueva fue informada directamente a Jones Huala, quien permanece detenido en la cárcel federal de Esquel, en Chubut.



Se trata de la tercera solicitud de libertad que plantea la defensa y que es rechazada.





"Siempre nos negaron la libertad porque querían que esté presente en el juicio, pero ahora que ya pasó no sabemos cuál es el argumento de su señoría", señaló la abogada.



Para Ivanoff la nueva negativa a la excarcelación y cómo se fue desarrollando todo el proceso les da la pauta de que "la sentencia está escrita. Más allá de nuestros argumentaciones, tanto de Facundo (Jones Huala) como la mía durante la audiencia del miércoles, creemos que el juez ya tenía la decisión tomada antes de escucharnos", planteó.