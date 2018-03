Boca visitará a Argentinos Juniors con la idea de sacar provecho de la fecha más favorable

Lunes, 05 de marzo de 2018

Sus inmediatos perseguidores dejaron puntos en el camino y por eso el "Xeneize" buscará extender la brecha hasta los 11 puntos: enfrentará al "Bicho" desde las 21:15





San Lorenzo empató. Jugó para Boca. Talleres de Córdoba empató. Jugó para Boca. Los que tenían chances de perseguir al indiscutido líder del campeonato trastabillaron y le dejaron al Xeneize ante sí una oportunidad única: sacar provecho de la fecha más favorable para estirar la distancia hasta los 11 puntos.



El duelo que le brindará esa oportunidad será en La Paternal ante Argentinos Juniors en lo que será el cierre de la 18ª fecha, a partir de las 21:15. Ganar y escapar, es la misión que tendrá el equipo de Guillermo Barros Schelotto que acumula 43 unidades.





Una diferencia de 11 puntos cuando restarán por disputarse 27 hasta el cierre del campeonato podría dar la estocada final para caminar con tranquilidad en la recta definitoria rumbo al título. Boca apenas perdió dos partidos en toda la temporada local y sólo empató en una ocasión. El resto, todos triunfos.



Llegará a un Estadio Diego Armando Maradona que, en el recuerdo, deja un sabor agridulce a la hora de rememorar el último triunfo: 3-1 en el 2015, el día que Carlos Tevez lesionó a Ezequiel Ham. El Apache no estará ni siquiera en el banco de suplentes: quedó fuera de los concentrados por una lesión en el hombro izquierdo que no le impidió disputar el debut en la Copa Libertadores en Perú pero le exigirá descanso a nivel doméstico.





El Bicho arrastra una invicto de cuatro presentaciones consecutivas como local, pero un estadística negativa en cuanto a sus últimos tres partidos tras caer ante Tigre y Talleres, y empatar con Atlético Tucumán. Una victoria le permitiría quedar a tiro de la zona de acceso a las copas.



Casi sin resguardar titulares, salvo el mencionado caso de Tevez, la sorpresa en Boca le dará la aparición desde el inicio de Ramón Wanchope Ábila. El centrodelantero no está sumando demasiados minutos y tendrá la oportunidad de empezar a ganarse un lugar a fuerza de goles ante la salida de su amigo de la formación inicial.



También irrumpiría en escena el colombiano Sebastián Pérez, quien volvió a acumular minutos oficiales en el duelo ante Alianza Lima de la última semana –disputó un cuarto de hora–. El mediocampista de 24 años arrastraba una inactividad de casi un año a raíz de una lesión ligamentaria en la rodilla.



Seguramente la próxima semana, cuando Boca reciba a Tigre, sea el momento de resguardar a las principales figuras pensando en uno de los grandes objetivos del semestre: la Supercopa Argentina ante River, que se jugará el 14 de marzo en Mendoza.



Estadio: Diego Armando Maradona

Árbitro: Andrés Merlos

Hora: 21.15

Televisación: Fox Sports Premium