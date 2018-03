San Lorenzo no pudo con Unión y perdió terreno en la lucha por el título Domingo, 04 de marzo de 2018 Empataron 0-0 en el Nuevo Gasómetro. El "Ciclón" ganó uno de los últimos cinco partidos y podría quedar aún más lejos del líder Boca



San Lorenzo no pudo mejorar su desempeño y tan solo igualó 0-0 en el Nuevo Gasómetro ante Unión de Santa Fe, en el partido válido por la fecha número 18 de la Superliga del fútbol argentino.



"El Ciclón" se hizo dueño de la pelota en la primera parte, aunque sin armas para romper el orden del conjunto santafesino. Por sus propias falencias, poco pudo hacer el equipo de Claudio Biaggio para romper el cero: tan solo tuvo una jugada de peligro en la que Rubén Botta intentó superar por arriba al arquero Nereo Fernández, pero el guardametas tapó su remate. En la continuidad de la jugada, Fernando Belluschi definió por arriba del travesaño.





La segunda parte cambió completamente la tónica. Unión se animó un poco más y se paró en campo rival. Así logró acorralar a un San Lorenzo que solo se acercó con un débil cabezazo de Botta que atrapó Fernández. La más clara para "El Tatengue" fue un disparo por arriba del travesaño de Lucas Gamba tras una buena acción colectiva.



La jugada más importante del partido iba a ser la última. En el minuto 49', tras un centro por lo bajo desde la izquierda, Yeimar Gómez Andrade le pifió a la pelota en el despeje y esta le quedó a Matías Caruzzo, quien definió al punto en el que estaba ubicado Nereo Fernández. El arquero "atenazó" el balón y el duelo llegó a su fin con una justa igualdad.



San Lorenzo, que tenía serias aspiraciones al título al comienzo de la temporada, no ha logrado reencontrarse con su mejor versión y solo ganó en una de sus últimas cinco presentaciones, lo que lo ha relegado en la tabla de posiciones. "El Ciclón" tiene 32 puntos y se ubica tercero en la tabla, 11 puntos por debajo del líder Boca Juniors.



Unión ha corrido una suerte similar a la de su rival de esta tarde. Tras un muy meritorio arranque de torneo, perdió fuerza en las últimas jornadas y acumula cinco partidos sin triunfos. Tiene 28 unidades y se mantiene dentro de puestos de clasificación a la próxima Copa Sudamericana.





Estadio: Pedro Bidegain

Árbitro: Fernando Rapallini