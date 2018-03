Guerrero pide con urgencia la resolución de su sanción por doping

Sábado, 03 de marzo de 2018

El atacante peruano está expectante al veredicto del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para volver a jugar y llegar al Mundial de Rusia 2018 en su máximo esplendor





Mientras se entrena en Buenos Aires, el futbolista peruano Paolo Guerrero espera por la resolución del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) sobre su sanción de seis meses. El castigo impuesto por la FIFA vence en mayo, pero su ilusión es que el TAS pueda anular o reducir aún más dicha pena para volver a las canchas.



Su presencia en el Mundial de Rusia 2018 es un hecho. Guerrero se está preparando física y mentalmente para llegar lo mejor posible a la Copa del Mundo. Sin embargo, sus días no son fáciles.



"Por el momento estoy inhabilitado para jugar y entrenar con mi equipo, por el proceso que estoy pasando. Espero resolver lo más pronto posible este tema. Estoy pasando por una injusticia como todo el mundo lo sabe. Esto no es un tema difícil de resolver, no sé porque está demorando tanto. Mi paciencia se acorta. Me incomoda y me quita el sueño", confesó en diálogo con ESPN.



El capitán del seleccionado peruano no ocultó que hay momentos en los que la tristeza lo vence, pero reveló que el apoyo de su familia es vital para seguir adelante.



"Trato de mantenerme mentalmente fuerte. No caerme, no deprimirme. Le estoy poniendo mucha concentración a los entrenamientos. Tengo que ser fuerte de cabeza. Por ahí algún que otro día que me caigo pero gracias a Dios tengo a mis papás, que siempre están en contacto conmigo y me dan fortaleza. Obviamente, mis hermanos también", agregó.





Aún no tiene fecha de audiencia en el TAS, pero Guerrero piensa estar preparado para ir a demostrar su inocencia. Mientras tanto, no quiere pensar mucho en la Copa del Mundo para evitar desesperarse



"Estoy enfocado en mí. No quiero pensar que estoy preparándome para el Mundial, sólo preparándome bien para cuando me toque volver a jugar. Si yo pienso en el Mundial me voy a comenzar a desesperar", explicó.