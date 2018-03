En un atractivo partido, Colón y Huracán empataron en Santa Fe

Sábado, 03 de marzo de 2018

Igualaron 0-0. El "Sabalero" y el "Globo" mantienen sus esperanzas de clasificar a la próxima Copa Libertadores







Colón de Santa Fe y Huracán no se sacaron diferencias y sellaron un empate 0-0 en el partido que cerró la jornada del viernes de la fecha 18° de la Superliga del fútbol argentino. El encuentro se disputó en el estadio Brigadier General Estanislao López. La igualdad mantiene a ambos equipos en carrera por la posibilidad ingresar a la próxima Copa Libertadores.



El conjunto local tomó las riendas del partido en el inicio y pudo abrir el marcador con dos chances muy claras. La primera, casi al comienzo del encuentro, a través de un remate con mucha comba de Mariano González que se fue muy cerca del segundo palo del arquero y, luego, con un cabezazo a la salida del córner que Marcos Díaz mandó al córner con una grana atajada.





Pero Huracán reaccionó sobre el cierre de la etapa y también logró generar oportunidades para irse al descanso con la ventaja. A los 37', Ricardo Noir se lució con una media vuelta que el arquero Alexander Domínguez logró desviar con los justo y, sobre el final, Mauro Bogado ejecutó un tiro libre que cruzó toda el área y nadie llegó a desviar.







#TNTSports | La polémica del final: Bogado le dio de lejos y la metió, pero el árbitro lo terminó antes y no convalidó el gol. ¿Cómo lo vieron?



11:20 PM - Mar 2, 2018

En el comienzo del segundo tiempo, el encuentro se volvió de ida y vuelta. Pero pronto ambos equipos iban a sentir el cansancio y la intensidad iba a disminuir. Huracán merodeó el gol con una acción en la que Domínguez le tapó a Andrés Chávez un remate que tenía destino de arco. Colón respondió con una jugada en la que Marcos Díaz tuvo una muy buena doble tapada ante un disparo de media distancia de Alan Ruiz y, luego, frente al rebote que capturó Diego Vera.



En la última jugada, el jugador de Huracán Mauro Bogado tomó la pelota en su campo, avanzó unos metros hasta la línea del medio y, casi al mismo momento en que el árbitro Facundo Tello hizo sonar su silbato para marcar el final, sacó un tremendo disparo que terminó metiéndose en el arco de Colón. El juez no convalidó la conquista, argumentando que había dado por terminado el encuentro antes de que el futbolista ensayara el remate





El local, dirigido por Eduardo Domínguez, acumula cuatro partidos sin derrotas y suma 28 puntos en la tabla de posiciones, por lo que se ubica en puestos de clasificación a la próxima Copa Sudamericana, muy cerca de la zona de Sudamericana.



A Huracán el empate le permitió llegar a las 29 unidades en la tabla y superar a Racing en el quinto puesto. Hoy, los de Gustavo Alfaro estarían entrando a la Libertadores. En tanto que, en los promedios, se mantienen por fuera de la zona de descenso.



El líder del certamen es Boca Juniors, con 43 puntos.