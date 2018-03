Se aprobó el uso del VAR para el Mundial de Rusia 2018

Sábado, 03 de marzo de 2018

La International Board (IFAB) aprobó por unanimidad la utilización del videoarbitraje en la próxima Copa del Mundo





La International Football Association Board (IFAB), el máximo ente que regula la normativa del fútbol profesional, aprobó de forma unánime la utilización de los Árbitros Asistentes de Video (VAR) en la Copa Mundial de la FIFA 2018, que se disputará entre el 14 de junio y el 15 de julio en Rusia.



En su 132ª Asamblea, que tuvo lugar este sábado en la sede de la FIFA en Zúrich, la decisión se tomó por unanimidad por los ocho miembros de la instancia, quienes votaron por dar luz verde al sistema utilizado en cuatro casos: para validar o no un gol, atribuir o no una roja, conceder o no un penal, y corregir un error de identificación a un jugador sancionado.



Pese a la polémica que ronda alrededor del uso del sistema de video, probado los últimos dos años en casi 1.000 partidos de fútbol profesional, en la Asamblea de la IFAB votó que el máximo salto tecnológico de los últimos años sea incorporado en el próximo Mundial.



El VAR ya se utilizó en la Copa Confederaciones celebrada el año pasado en Rusia, el torneo utilizado como prueba antes del Mundial, y también fue empleado en algunas grandes ligas de Europa, como la Bundesliga alemana, la Ligue 1 francesa y la Serie A italiana. También se empleó en la Copa Sudamericana y la Libertadores. En la mayoría de las competencias ha causado polémica.



La FIFA, que trabaja en conjunto con la IFAB, ha minimizado la polémica. "No puede ser perfecto desde el primer día. Nadie es perfecto", dijo Massimo Bussaca, responsable arbitral del organismo, que según las pruebas realizadas afirma que el acierto ronda el 99%.





Además, también se decidió aprobar la opción de usar una sustitución "adicional" en el tiempo extra. Es decir, una vez hechos los tres cambios, se podrá hacer un cuarto en caso de prórroga.



La FIFA ya introdujo la tecnología en el Mundial de Brasil 2014 con el Detector Automático de Goles (DAG), el sistema que alerta al árbitro a través de un reloj cuando el balón cruza la línea. Ahora la apuesta parece mucho más fuerte.