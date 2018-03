Horóscopo para hoy 2 de marzo del 2018 Viernes, 02 de marzo de 2018 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy





Aries

del 21.03al 20.04

Bienestar: Sé muy objetivo, no dejes que tus sentimientos nublen tu juicio. Esta actitud te permitirá posicionarte mejor entre dos partes en pugna.



Horóscopo de hoy: Iniciarás actividades que te apartarán de la rutina. Tu ansiedad se verá calmada mientras sientas que avanzas en tus objetivos.



Amor: Sentirás que compartes tu vida con un témpano de hielo. Brinda atenciones que movilicen a la otra persona. Persiste.



Riqueza: Estás decidido, quieres ganar mucho en poco tiempo. Darás todo de ti aunque no tengas la certeza de un rédito inmediato.



Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Dedica tiempo a buscar algún curso o carrera para empezar. Intenta que sea placentero más que una obligación. Te redituará en el tiempo.



Amor: Las exigencias y los reclamos no son buenos consejeros. Deberán tomarlo con calma y poner los pies sobre la tierra.



Bienestar: Mostrarte humano ante tus subordinados no menoscaba tu autoridad, por el contrario, aumenta la colaboración y el respeto mutuo. Sé más comprensivo.



Riqueza: Eres un gran negociador. Crece tu popularidad en los negocios. Abandona la lucha cotidiana y comienza a disfrutar los triunfos.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Experimentarás una sensación de expansión que no dudarás en compartir con tu entorno inmediato. Ocupado con planes e ideas.



Riqueza: Aunque prefieres la comodidad al riesgo, esta semana le darás más espacio a la aventura. Apuesta fuerte a la vocación.



Bienestar: Tienes propensión a padecer dolores de cabeza, mayormente por cuestiones nerviosas. La relajación es lo que realmente puede mejorar la situación.



Amor: Vive la realidad, deja de lado la fantasía en el amor. Pon los pies en la tierra, no dejes que jueguen con tus sentimientos.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: Hoy tenderás a estar más reflexivo que lo habitual. Se presentarán nuevo retos y también podría haber cambios laborales.



Riqueza: Si estás pensando en comprar un inmueble hoy será un buen día para salir en su búsqueda. Consulta con tus familiares.



Bienestar: Relajación y autocontrol es lo que necesitas durante este día. Debes intentar dormir más horas.



Amor: Momento de confusión. Por más que ya tengas una decisión tomada, será muy bueno que consultes con tu amigo más cercano. Su visión del asunto te enriquecerá.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: En tu trabajo te encontrarás con rumores que entorpecerán tu imagen, investiga quién es la fuente, habla y actúa con diplomacia.



Riqueza: Se te presentan algunas dificultades para concentrarte en el trabajo, a pesar de tu natural adicción a él.



Bienestar: A veces una mala interpretación nos hace perder un vínculo. Sugerencia: aprende a valorar la amistad desde un lado más sensible, más humano.



Amor: Tienes muchas posibilidades de disfrutar y mejorar tus vínculos afectivos y amorosos. Es un período muy propicio para el amor.



Virgo

del 24.08al 23.09

Amor: Cuida la manera en que expresas tus emociones. Preserva tu relación de pareja. Sé más tolerante y no te dejes llevar por celos.



Bienestar: Por un lado quieres libertad y por otro sabes que la gente cuenta contigo. Tienes que comprometerte de alguna forma y evitar sentirte estresado.



Horóscopo de hoy: Un golpe de suerte te aportará una ganancia extra. Inviértela rápidamente en nuevos proyectos para obtener beneficios a futuro.



Riqueza: Hoy todo asunto tiene que ver con el dinero, las ganancias, actividades de negocios y valores. Te comunicas con energía.



Libra

del 24.09al 23.10

Riqueza: Te mostrarás muy sensible a las críticas y a sentirte rechazado. No estás acostumbrado a enfrentarte con estas situaciones.



Horóscopo de hoy: Debes aprender a dialogar con tranquilidad y a escuchar lo que te están diciendo. Eso implicará que puedas comprender mejor.



Bienestar: No te automediques aunque creas saber el origen de tus dolencias. No es bueno estar tomando medicamentos todo el tiempo.



Amor: Gozarás de un mayor margen para equivocarte. Se mostrarán tolerante contigo y tus elecciones. Propuestas sexuales interesantes.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Amor: Sacarás de ti ese adolescente travieso y juguetón que tanto te gusta exteriorizar. Momentos sexuales interesantes.



Riqueza: Los asuntos comerciales marchan viento en popa. Sin embargo, ten cuidado si decides ingresar en nuevos negocios.



Horóscopo de hoy: Transitas por un período de búsquedas y descubrimientos. Déjate aconsejar, nuevas ideas pueden abrirte la mente.



Bienestar: No quieras cambiar tu figura en pocos días. El ponerte a régimen a lo loco te puede perjudicar mucho. Recuerda que todo proceso lleva su tiempo.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Buscarás compensar a las personas que son atentas contigo. Las gentilezas se retribuirán con gentilezas. No dudes en hacerlo.



Amor: Las obligaciones te hacen descuidar tus vínculos sentimentales. De nada vale acumular dinero si no tienes con quién disfrutarlo.



Riqueza: La evolución de tus finanzas te agobiarán menos que de costumbre. Te conviene revisar a fondo los acuerdos que lleves a cabo.



Bienestar: Las ansias de poder te jugarán en contra. Preserva tu integridad moral y te verás retribuido en tiempo y forma. Te sentirás valorado por quienes te rodean.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Entusiasta y locuaz, aunque te encontrarás algo confundido. Buscarás la compañía de amigos y familiares que conozcan tus puntos débiles.



Amor: Superarás las malas experiencias pasadas a través de un nuevo y sincero amor que llega a tu vida. Recuperarás tu buen humor.



Riqueza: Sin complicaciones en la administración de tus cuentas. Actúa con rapidez si se te presentara alguna piedra en el camino.



Bienestar: Los de afuera no tienen por qué opinar, no permitas que lo hagan. Nadie tiene la suficiente autoridad como para decirte cómo transitar tu vida.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: Aparece un asunto financiero difícil, pero no empezarás de cero. Afectivamente, te encuentras en un momento especial, de mucho compañerismo.



Amor: Dispondrás de tiempo para aclarar las desaveniencias ocurridas en la pareja. Evita llegar a extremos, no son favorables.



Riqueza: Se interrumpe un proyecto que estaba casi realizado. No lo descartes, sólo deberás esperar un tiempo para retomarlo.



Bienestar: Concretarás proyectos para el hogar que vienes evitando hace semanas. No será necesario demasiado dinero, te alcanzará con renovar detalles.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: La suerte está echada y te favorece. Tendrás que definirte en el amor y apostar a la vida. Se te unirán personas generosas.



Amor: Podrías experimentar problemas en tus relaciones a causa de una mala comunicación. Sé claro y conciso, tu pareja no es adivina.



Bienestar: No siempre lograrás todo lo que te propones, acostúmbrate a la idea de que eres humano y por tanto falible. Juega con tus propias limitaciones.



Riqueza: No estás utilizando tus recursos de una forma juiciosa. Estás gastando por encima de tus posibilidades reales.