Independiente debutó con una derrota ante Deportivo Lara

Viernes, 02 de marzo de 2018

El "Rojo" cayó por la mínima diferencia ante el combinado venezolano en el inicio del Grupo G. Carlos Sierra fue el autor del sorpresivo gol





Tuvieron que pasar 7 años para que Independiente vuelva a competir en la Copa Libertadores. Ese torneo que le impuso el apodo de Rey de Copas volvía a estar en el horizonte del Rojo. Sin embargo, el comienzo no fue el esperado en territorio ajeno.



Por la primera fecha del Grupo G, el combinado que lidera Ariel Holan se presentó en Venezuela para medirse con el débil Deportivo Lara. Las complicaciones que expuso el campo de juego del estadio Metropolitano no fueron nada comparadas con las combinaciones veloces que improvisaron los dirigidos por González.





Antes de llegar al cuarto de hora Soto habilitó a Carlos Sierra y el colombiano fusiló a Martín Campaña para poner el sorpresivo 1 a 0. Si bien el gol hizo reaccionar al elenco de Avellaneda, la falta de efectividad de Juan Sánchez Miño y Gaibor privó a la visita del empate. Sin dudas, el ex técnico de Defensa y Justicia debía corregir varios aspectos en el descanso.



En la reanudación del duelo Independiente hizo méritos para llegar al empate. La más clara la tuvo Romero, quien logró impactar un tiro defectuoso que fue desactivado en la línea por Sierra. También pudo haber sufrido otro golpe, dado que en las últimas acciones Deportivo Lara gestó juego para llegar al arco rival con superioridad numérica, pero las limitaciones de sus delanteros dejaron con vida al Rojo.



Los de Avellaneda tendrán la oportunidad de revertir su pálida imagen en la Superliga, cuando visiten a San Martín de San Juan. En cambio, para los venezolanos el triunfo podrá representar un envión anímico para afrontar su próximo compromiso por el torneo doméstico frente a Carabobo. Como Millonarios de Bogotá y Corinthians igualaron en la capital colombiana, el elenco argentino se permanecerá en el último lugar de la zona.



Estadio: Deportivo Municipal de Lara (Venezuela)

Árbitro: Diego Haro (Perú)

Instancia: fecha 1 del Grupo G