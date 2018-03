El Barcelona no pudo con Las Palmas Viernes, 02 de marzo de 2018 El "Blaugrana" igualó 1 a 1 y quedó 5 puntos por encima del Atlético Madrid, con el que se enfrenta el domingo. Con este grito, la "Pulga" quedó a uno de llegar a los 600 en su carrera. Jonathan Calleri, de penal, convirtió para el local



El Barcelona desperdició una oportunidad de oro para mantener la diferencia de 7 puntos con su inmediato perseguidor en La Liga, el Atlético Madrid. Fue 1 a 1 ante el débil Las Palmas, que está en zona de descenso directo. Lionel Messi, de tiro libre, y Jonathan Calleri, de penal marcaron los goles.



El primer tiempo terminó 1-0 en favor del conjunto catalán con gol de tiro libre del argentino. El equipo de Valverde pudo haber ampliado la diferencia pero Leandro Chichizola se agrandó en el arco que supo defender con autoridad, más allá del tanto de "La Pulga". Sin embargo, el ex River cometió un error garrafal que el árbitro no advirtió, cuando anticipó a Luis Suárez fuera del área y tocó la pelota con la mano. La acción pudo haberle costado la expulsión.





A los tres minutos de la segunda mitad y gracias a un penal polémico, Calleri igualó las acciones con una gran definición desde los 12 pasos. Fue el primer penal en más de dos años que le cobran en contra al Barcelona.



El resto fue un monólogo del Barcelona que dominó el balón pero no pudo desarticular la defensa rival. Los ingresos de Philippe Coutinho y Ousmane Dembélé tampoco ayudaron a los de Ernesto Valverde que apenas lograron igualar en la Gran Canaria.



El próximo domingo el Barcelona y el Atlético Madrid se verán las caras en el Camp Nou en un duelo que puede sentenciar el destino de La Liga o puede dejar el final abierto para las próximas 11 fechas.



Lionel es el máximo artillero del actual certamen con 22 gritos –dos más que su compañero Luis Suárez– y tiene la oportunidad de llegar a los 600 en esta misma jornada. Hace menos de un año, en abril del 2017, había alcanzado los 500.



En total acumula 537 con el Barcelona (371 en Liga, 98 en Champions League, 47 en Copa del Rey, 13 en Supercopa de España, 5 en Mundial de Clubes y 3 en Supercopa de Europa) y 61 tantos con la camiseta de la selección argentina.



Estadio: Gran Canaria

Televisación: DirecTV Sports (Canal 610)