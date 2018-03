Por qué la figura de Messi es capaz de frenar hasta a los aviones Jueves, 01 de marzo de 2018 El dueño de una aerolínea lo "culpó" porque el aeropuerto de El Prat, a 15 kilómetros de Barcelona, no puede incrementar su movimiento



Lionel Messi (30 años) puede con todo. No sólo lo tienen que rodear varios futbolistas para intentar quitarle la pelota, tanto con la casaca del Barcelona como de Argentina, sino que además es capaz de frenar a los aviones. Al menos así lo señaló Javier Sánchez Prieto, titular de la aerolínea Vueling.



El empresario brindó una conferencia de prensa, en la que, según El Periódico de Catalunya, indicó que una nueva terminal en el aeropuerto de El Prat (a 15 kilómetros del centro de Barcelona) daría capacidad para gestionar pasajeros en tierra, pero que debería ir acompañada de un incremento de los movimientos en las pistas, limitado por el momento por causas medioambientales.



¿Qué relación tiene Messi con este entuerto? Fue el propio Sánchez Prieto el que lo vinculó con el tema. "El Prat está limitado porque no puedes pasar por donde vive Messi. Eso no pasa en ningún lugar del mundo", aseguró.



La frase se explica a partir de la restricción ambiental que existe en Gavá -el municipio donde vive el jugador argentino-, y que impide aumentar el número de operaciones por hora en las pistas del aeropuerto.



El presidente de la aerolínea pidió "abrir el debate". Y la inclusión de Messi en su discurso, al menos, generó ruido.