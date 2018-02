Horóscopo para hoy 28 de febrero del 2018 Miércoles, 28 de febrero de 2018 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy



Aries



En este día, comuníquese con diplomacia manteniendo la cordialidad con el entorno, ya que su franqueza puede resultar hiriente.

Amor: Tranquilícese y empezará a gozar de momentos maravillosos e inolvidables en la intimidad con su pareja.

Riqueza: Comprenda que embarcarse en ese crédito sin tener el aval necesario, puede ser riesgoso.

Bienestar: No sea tan exigente en la vida, su capacidad creativa se manifestará en todo lo que haga.





Tauro





Necesitará expulsar los rencores que habitan en su alma ya que no le permiten alegrase de sus logros diarios.

Amor: Procure que las opiniones de terceros no influyan en su familia.

Riqueza: Aproveche las buenas condiciones para presentar proyectos y tomar decisiones en el plano profesional.

Bienestar: Posiblemente sentirá que le faltan fuerzas, descanse todo lo que usted crea necesario.



Géminis





Reflexione y así logrará reconocer algunas dudas que le impiden alcanzar las metas que se propone.

Amor: Hoy su relación de pareja le tiene reservado un sobresalto tras otro. Procure ser más flexible.

Riqueza: Genere un balance general de sus logros y expectativas, así empezará con claridad ese nuevo proyecto.

Bienestar: Será una tarde propicia para dedicar a entretenimientos que lo distraigan de sus problemas.





Cáncer





Seguramente necesitará ser más amistoso con la gente que lo rodea. Si es necesario, tiéndale una mano a esa persona.

Amor: Abandone sus actitudes aniñadas, de lo contrario, jamás logrará formar una relación sólida.

Riqueza: Haga las cuentas necesarias para poner en orden su estado financiero.

Bienestar: No se deje vencer y saque fuerzas. Sepa que el desgano tocará hoy su puerta.





Leo





Momento para que aumente sus esfuerzos y así poder concretar los objetivos. Evite distraerse en discusiones inútiles.

Amor: La presencia lunar le permitirá ganarse el corazón de alguien muy deseado por usted.

Riqueza: Ya es momento para darse un gusto. Como usted sabe, las finanzas han ido en aumento.

Bienestar: Seguramente se sentirá un tanto débil y confuso. Evite esfuerzos físicos y mentales.





Virgo





Transitará una etapa muy importante para logros laborales y el reconocimiento social. Demuestre sus encantos.

Amor: Evalúe la situación antes de dejar a su pareja, piense si realmente la ama.

Riqueza: Adquiera eso que tanto anhela hace tiempo. Las finanzas le permitirán tentarse.

Bienestar: Sepa que le sentará muy bien adoptar como hábito concurrir a un gimnasio.





Libra





Suéltese y deje de decidir por los demás. Averigüe lo que los otros desean antes de imponer sus criterios.

Amor: Sea generoso con su pareja, así obtendrá una cálida devolución de su parte.

Riqueza: Podrían haber demoras en las transacciones comerciales. Asesórese antes de invertir sus bienes.

Bienestar: Destine esta jornada a emplear su talento al servicio de la comunidad.





Escorpio





Hoy trate de definir cuáles son las prioridades en su vida y luego dedíquese a aquello que merece la atención que corresponde.

Amor: Diga lo que siente y piensa. Si reprime sus sentimientos, es probable que confunda a su pareja.

Riqueza: Mientras que no se exceda en los gastos, terminará el día sin preocupaciones.

Bienestar: Pretenda mantenerse en forma, busque alguna actividad física al aire libre.





Sagitario





Bríndese un respiro o no podrá cumplir con sus obligaciones. Sepa que su ritmo de vida ha alcanzado niveles veloces.

Amor: Prepárese, ya que alguien de su entorno podría declararle su amor.

Riqueza: Deje de descuidar tanto su economía dejándola en manos de otros.

Bienestar: Noche óptima para participar o disfrutar de algún espectáculo artístico o cultural.





Capricronio





Su inmensa hospitalidad lo convierte en un gran anfitrión. No dude en agasajar a los que aprecia de la manera que desee.

Amor: Podrán surgir situaciones confusas con su pareja, será conveniente manejarse con cautela.

Riqueza: Llegó el momento de que presente ese proyecto y confíe en su propia capacidad. Tendrá éxito.

Bienestar: Intente descansar más. Su +animo declinará sin motivos.





Acuario





Tendrá a su alcance la fórmula del éxito mientras que esté en condiciones de mirar más allá de lo habitual.

Amor: Evite que los planteos que le haga su pareja lo confundan y lo angustien.

Riqueza: Sea cauteloso en sus finanzas y negocios, ya que pueden producirse demoras.

Bienestar: Durante este día, deje de lados sus preocupaciones. Dedíquese sin culpas al placer.





Piscis





Le será necesario moderar el carácter, procure encarar la vida desde otro punto de vista y sin ser tan agresivo.

Amor: No deje que los celos alimenten sus deseos de venganza. Conserve la armonía con su pareja.

Riqueza: Tendrá todas las posibilidades para cancelar esas deudas viejas o firmar contratos.

Bienestar: Anímese a realizar natación, lo ayudará a mejorar el estado físico.