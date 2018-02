El Gobierno apoyó el cobro de la atención médica a extranjeros Martes, 27 de febrero de 2018 El jefe de Gabinete, Marcos Peña, consideró "valiente y justa" la decisión que anunció Gerardo Morales en Jujuy. "No hay muchos ejemplos en el mundo de la gratuidad en la medicina para los no residentes", señaló



El anuncio del inicio de la segunda etapa del Plan Belgrano dio lugar a una conferencia de prensa en la que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, apoyó el cobro de la atención médica a extranjeros que comenzará a instrumentar el Gobierno de Jujuy y pidió que el tema se debata en el Congreso.



"Argentina reclama hace tiempo la reciprocidad; en la ciudad de Buenos Aires hace rato se da este debate. No hay muchos ejemplos en el mundo de una cuestión de gratuidad, por algo no existe…", apuntó el jefe de ministros, que expresó su deseo de que este tema "se debata en el Congreso".



Peña, además, señaló que la medida adoptada por el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, es "una postura muy valiente" y "algo justo", pero solicitó que la discusión "no se asocie con actitudes xenófobas o discriminatorias". "Solo hay que ver qué pasa con cualquier argentino que va al exterior y se tiene que atender en el sistema de salud de ese país", graficó.





Morales, por su lado, explicó que la determinación de cobrar un bono a los extranjeros no residentes por la atención médica surgió "cuando se organizó el operativo por la visita del Papa Francisco a Chile. Tenemos muy buena relación con los hermanos chilenos, bolivianos, soy nieto de bolivianos y lamento que haya algunas reacciones xenófobas. Pero por ejemplo en Chile hay que pagar el seguro obligatorio de accidentes personales a extranjeros".



"A partir de este análisis pensamos con los funcionarios del área de Salud en un coseguro para cobrarle la prestación a extranjeros, en base a la reciprocidad, para garantizar el principio de igualdad. No logramos tener un convenio con los países limítrofes y con otros países… si cuando vas a Europa o Estados Unidos te arrancan la cabeza".