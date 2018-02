"Hay que evitar que la mujer llegue a la situación de pedir que maten a su hijo"

Martes, 27 de febrero de 2018

El senador de Cambiemos reafirmó su rechazo a la despenalización, aunque consideró que el debate será importante para "crecer como sociedad"





"Que me demuestren que en el vientre de la madre no hay una vida", repite Esteban Bullrich cuando alguien cuestiona su rechazo a la despenalización del aborto. "Se está terminando una vida, aunque traten de suavizarlo", sentencia.



El senador nacional por la provincia de Buenos Aires se encuadra dentro de el grupo que está en contra del aborto ("a favor de la vida") y lo ratificó esta mañana, en diálogo con Luis Novaresio por radio La Red.



El legislador de Cambiemos cree que el debate se ha distorsionado: "El Estado debe trabajar para evitar que una madre llegue a la situación de pedir que maten a su hijo. En la discusión se pierde que se llega a esta situación porque hay embarazos no deseados. No ha habido una coordinación de todas las fuerzas, inclusive la Iglesia, que ha atacado la prevención y eso ha sido un gran error. Tenemos que atacar las causas".



Bullrich fue contundente al debatir sobre en qué momento se considera que ya existe el ser humano: "La Constitución establece que la vida es desde la concepción; la ciencia demuestra que hay un cuerpo; el Estado también lo hace al pagar un subsidio a la mujer embarazada. Y por las vivencias personales, yo puedo garantizar que cuando uno interactúa con el feto que está en la panza de la madre reconoce que ahí hay una vida", resumió.



De todos modos, el senador nacional consideró que hay que dar el debate: "No puede ser que expresar lo que uno piensa genere polémica. Me parece una gran noticia que podamos discutirlo porque nos va a fortalecer como sociedad".



De todos modos, desea "que la posición de defender la vida sea la que prime" y prometió: "Voy a trabajar abiertamente para eso".