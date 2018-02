Gallardo sorprendió con la inclusión de un futbolista en la lista

Martes, 27 de febrero de 2018

El entrenador entregó la nómina de 30 citados para el torneo continental y apareció un apellido que llamó la atención





River ya está instalado en Brasil para dar inicio a su participación en la Copa Libertadores 2018. Su rival en el inicio del Grupo D será Flamengo, que lo recibirá en el Estadio Olímpico Nilton Santos, que no tendrá público a raíz de la sanción que pesa sobre el club carioca.



La delegación del Millonario que ya está en tierras vecinas cuenta con 20 futbolistas, aunque la lista de buena fe es más amplia y alcanza la línea de los 30 deportistas. Allí se destaca un nombre por lo sorpresivo: el volante Santiago Sosa.



El juvenil de 18 años es un mediocampista central que habitualmente es titular en la reserva que comanda Facundo Villalba. Sin embargo, todavía no suma minutos en el equipo principal.





Sosa, que usará el dorsal 13 en el torneo continental, arribó a la entidad en el 2010 proveniente del club Mercedes, su ciudad natal. Desde hace dos años es parte del equipo de reserva y aquellos que lo conocen advierten que este joven de 1,79 metros cuenta con una interesante combinación de atributos entre su buena marca y el acertado manejo del balón.



Luego de finalizar la secundaria en la escuela del club, comenzará a estudiar un terciario. Aunque en su horizonte inmediato ya aparece la posibilidad de ser parte de la gran obsesión de la institución: la Libertadores.





El otro futbolista que también llamó la intención entre los 30 convocados es Benjamín Rollheiser (usará la camiseta 12). Sin embargo, su apellido no es la primera vez que suena en el mundo River. A comienzos de este año irrumpió en al escena ya que fue el único juvenil que participó de la pretemporada con el plantel profesional. Es delantero, tiene 17 años y espera por su presentación oficial.





Cabe destacar que en esta nómina general Gallardo también incluyó a Marcelo Larrondo, quien actualmente se recupera de su novena lesión desde que arribó al club.



RIVER YA ESTÁ EN BRASIL





Sin Gonzalo Martínez, Ariel Rojas ni Ignacio Fernández, el plantel del Millonario arribó a Río de Janeiro para afrontar el duelo inicial contra Flamengo mañana desde las 21:45.



El entrenador no citó entre los 20 que viajaron al Pity por la lesión en el sóleo izquierdo que arrastra y prescindió de Nacho ya que arrastra una suspensión por la roja que sufrió en el último partido contra Lanús por la Libertadores pasada. El Chino también se lo pierde por lesión.



El combinado argentino comparte zona con su rival de turno y con Emelec de Ecuador e Independiente Santa Fe de Colombia.