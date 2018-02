Horóscopo para hoy 27 de febrero del 2018 Martes, 27 de febrero de 2018 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy





Aries



Acepte los consejos que reciba de la gente que lo quiere. Lo ayudarán a cambiar su forma de pensar.

Amor: Prepárese, ya que en este día podrá atravesar momentos de confusión y dudas, que empañarán el vínculo con su pareja.

Riqueza: Comprenda que su capacidad de ser objetivo le permitirá afianzarse en su actividad profesional.

Bienestar: Etapa favorable para conocer o encontrar un esclarecimiento espiritual.





Tauro





Esté atento a las diferentes señales que se le presenten en el día. Contendrán las claves que orientarán su futuro.

Amor: Olvídese de los miedos y preocupaciones. Empiece a ser usted mismo frente a su pareja.

Riqueza: Lea con detenimiento si tiene que firmar algún contrato importante.

Bienestar: Tiempo de renovación. Intente desprenderse de aquello que ya no usa.

Géminis





Procure no dejar para mañana la propuesta que quiere hacer hoy. Es hora de que empiece a actuar sin demorarse.

Amor: No se muestre indiferente. Evite confundir los sentimientos y cambie esa actitud frente a los desencuentros.

Riqueza: Los astros se manifestarán al máximo en ese proyecto económico.

Bienestar: Halle refugio en la intimidad de su hogar, así podrá obtener la armonía que necesita.





Cáncer





Obtendrá la energía necesaria para poder emprender lo que siempre quiso. Vaya detrás del objetivo que más le interese.

Amor: Si llegan a surgir problemas con su pareja, lo mejor será que hoy tome distancia.

Riqueza: Intente renovar el método de trabajo para lograr que sus objetivos se realicen a corto plazo.

Bienestar: Durante esta jornada, evite que el nerviosismo de quienes lo rodean termine contagiándolo.





Leo





Ponga atención a sus sueños. La Luna en su signo, lo conectará con sus más profundos anhelos para su vida.

Amor: Jamás logrará formar una relación sólida si compara a su pareja con otras relaciones pasadas.

Riqueza: Hoy encare con entusiasmo la dirección de su proyecto y compártalo con sus colegas.

Bienestar: Si se toma a tiempo un descanso reparador y evitará el agotamiento.





Virgo





Persevere y no le tema al esfuerzo. Tenga presente que los logros suelen tardar y requieren de constancia, no baje los brazos.

Amor: Se producirán cambios en el terreno amoroso que serán beneficiosos para la pareja.

Riqueza: Pronto se contactará con gente que le abrirá buenas perspectivas en el plano profesional.

Bienestar: Anímese y realice un encuentro con sus amigos después de la jornada laboral.





Libra





Ciertos temas personales se impondrán en su camino. No mire para otro lado, será el momento de asumir responsabilidades.

Amor: Sepa que su sueños de amor cobrarán forma y podrá conquistar a esa persona que tiene en mente hace tiempo.

Riqueza: Hoy conseguirá sin mayor esfuerzo lo que se propone dentro del ámbito de su trabajo.

Bienestar: Ciertos temas cotidianos podrían alterar su humor. Reúnase con gente que le asegure un par de horas divertidas.





Escorpio





Podría continuar la presencia de la tormenta, pero su habilidad le permitirá esquivar cualquier dificultad que se le presente en la jornada.

Amor: Sepa que el amor se encuentra más cerca de lo que usted piensa. No deje que se escape.

Riqueza: Esos negocios vinculados con el exterior podrían llegar a ser una buena fuente de ingresos.

Bienestar: Debería respetar sus momentos de ocio y dedicar más tiempo al descanso.





Sagitario





Evite caer en la desesperación, por más que las obligaciones lo sobrepasen. Paso a paso logrará concluir las tareas.

Amor: Debería ponerse en lugar de su pareja e intentar comprenderlo en esa situación que están viviendo.

Riqueza: Ya es hora de que controle las cuentas, lo ayudará a evitar sorpresas desagradables.

Bienestar: Sepa que tendrá la necesidad de buscar un equilibrio en su ser interior. Medite.





Capricornio





Aproveche su natural optimismo y pasión. Asi, logrará llevar a buen término los proyectos que muchos de su entorno creían irrealizables.

Amor: No le imponga condiciones a su pasión. Entréguese por completo a su enamorado.

Riqueza: Profundice su energía y deje que las propuestas económicas surjan sin presión.

Bienestar: Controle su ansiedad de querer solucionar todo a la vez. Si lo hace, su vida será más placentera.



Acuario





Utilice sus fuerzas renovadas para luchar y conseguir lo que desde hace tiempo desea. Sepa que lo obtendrá.

Amor: Sepa que ambos necesitan recuperar la pasión. Comparta más tiempo con la persona que ama.

Riqueza: Evalúe las oportunidades que le ofrece el mercado económico y actúe con firmeza.

Bienestar: Procure disminuir su irritabilidad y rigidez en la comunicación con su circulo íntimo.





Piscis





Intente resolver sobre la marcha las situaciones nuevas. Parte de sus conquistas futuras dependerán de su creatividad.

Amor: Concédale un espacio a la pasión en su vida. Su enamorado estará gratificado.

Riqueza: Acepte dicho ofrecimiento laboral por más que deba realizar cambios rotundos en su vida.

Bienestar: Haga un viaje corto, así podrá relajarse y alivianar las tensiones acumuladas