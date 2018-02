"A Nisman lo mandaron a matar desde un sector del gobierno anterior" Martes, 27 de febrero de 2018 El ex Presidente remarcó que la muerte del fiscal fue "escandalosa" y aseguró que "su investigación fue una de las causas que llevó a los funcionarios a matarlo"



El ex presidente Carlos Menem se refirió a la muerte de Alberto Nisman y consideró que el ex titular de la UFI AMIA no falleció a raíz de un suicidio sino que "lo mandaron a matar desde un sector del gobierno anterior".



"Nisman era un hombre que trabajó siempre y bien por la Argentina, lo conocí, era una excelente persona", dijo el senador en una entrevista que brindó a Jonatan Viale en CNN. Y agregó: "Su investigación fue una de las causas que llevó a los funcionarios a matarlo. Si se tienen en cuenta los hechos, se llega una conclusión que lo mandaron a matar desde un sector del gobierno anterior".





Consultado sobre su visión del país, Menem señaló: "Evidentemente estamos en una situación no muy buena. Tenemos serios problemas que no se solucionaron y la inflación es tremenda".



Además, explicó que con Cristina Kirchner mantuvo "una relación muy lejana, la de un senador con la Presidente de la Nación" y evaluó la gestión de la actual legisladora: "Fuimos para abajo. De uno a diez, el gobierno de Cristina fue uno. ¿A dónde nos llevó? ".



En otro tramo del reportaje, analizó la situación actual del Partido Justicialista. "Lo veo bien. Cuántas veces lo mataron y sin embargo resurge de las cenizas… En las próximas elecciones volverá a ganar porque el oficialismo está volando bajo, ¿qué hizo bien?", planteó. "Aunque es difícil encontrar un líder, hay muchos y alguno se pondrá al frente de la causa. El peronismo no va a morir nunca", completó.



Acerca de su situación judicial, el ex jefe de Estados sostuvo: "No tengo ninguna condena, sí hay causas abiertas pero algunas se están cerrando y para otras falta un tiempo". También se refirió a sus fueros parlamentarios: "No me protegen y no quiero que me protejan. Quiero que se investigue todo, pero no me valdré de los fueros para evitar ninguna investigación. En todos los gobiernos salvo el mío, hubo corrupción. En mi gobierno no hubo corrupción, nada, nada".