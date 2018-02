Horóscopo para hoy 26 de febrero del 2018 Lunes, 26 de febrero de 2018 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy



Aries



Aprenda que no siempre la sinceridad agrada a la gente. Empiece a escuchar detenidamente y a respetar sus necesidades.

Amor: Resérvese tiempo para compartir con su pareja y cancele los compromisos profesionales.

Riqueza: Podrá elaborar nuevos proyectos en los cuales pondrá en destreza su talento.

Bienestar: Anímese a conocer gente nueva y alejar sus prejuicios. Deje a un lado las decepciones.





Tauro





Ante todo, piense con cuidado. No será propicio que tome una drástica decisión frente un problema que podría resolverse más adelante.

Amor: Trate de focalizar lo que su corazón pretende. No se entregue a los enamoramientos fáciles.

Riqueza: Podrá lograr la meta deseada con un mínimo esfuerzo. Ponga en práctica el desarrollo de su creatividad.

Bienestar: Se sentirá acongojado. Evite buscar refugio en la comida o lo lamentará después.



Géminis





Comience a orientar sus ideas y pensamientos. Esto le permitirá aclarar aspectos de su vida con los cuales no se siente a gusto.

Amor: Será un día apasionado. Acérquese al ser que ama y bríndele todo su tiempo.

Riqueza: Alégrese, obtendrá los resultados planeados. Los asuntos financieros marcharán a la perfección.

Bienestar: Hoy descanse todo lo que pueda. Su decaimiento se debe a los esfuerzos cotidianos.





Cáncer





Determínese metas que sean posibles en su vida. Procure concentrarse en sus obligaciones más inmediatas y auténticas.

Amor: Podrá resolver conflictos sentimentales con la ayuda de la Luna, no tema decir lo que siente a su pareja.

Riqueza: Excelente jornada para saldar sus deudas personales e impuestos pendientes.

Bienestar: Los conflictos podrían desequilibrarlo. Préstele debida atención a su sistema nervioso.





Leo





Sus propios amigos lo ayudarán a ver los problemas con menos dramatismo. Présteles más atención y escúchelos.

Amor: No dude en suspender cualquier compromiso si lo invitan a salir.

Riqueza: Las ganancias aumentarán considerablemente, pero vigile los egresos de dinero.

Bienestar: Busque la ayuda que está necesitando en alguna terapia alternativa. Se sentirá mejor anímicamente.





Virgo





Podría sentirse tentado por alguna actividad novedosa, no deje pasar el momento de inspiración y realícela sin temor.

Amor: No juegue con fuego y recuerde que la fidelidad es la base en la relación de pareja.

Riqueza: Aproveche su astucia para el desarrollo de ese proyecto creativo que tenía en mente.

Bienestar: Sepa que una reunión informal con sus amigos, lo dosificará de energía positiva. No falte.





Libra





Ya es el momento oportuno para dar un giro en esos temas que no son de su agrado. El cambio será acertado y gratificante.

Amor: Muchas veces lo ideal es aclarar las dudas. La comunicación es un factor importante en una relación.

Riqueza: No demore más y cancele la deuda que tiene con su banco.

Bienestar: Reúnase. Se reencontrará con afectos olvidados y pasará un buen momento.





Escorpio





Madure, ya es tiempo de realizar esos cambios fundamentales en su personalidad. Esto hará que se sienta mejor anímicamente.

Amor: Etapa para el placer y el romanticismo, se acentuarán las condiciones de afinidad en el vínculo amoroso.

Riqueza: Su superior se molestará si pretende imponer sus criterios, así no logrará avanzar con su proyecto.

Bienestar: Impida que los inconvenientes domésticos perjudiquen su bienestar diario.





Sagitario





Hoy tendrá la posibilidad de conectarse con su inconsciente de un modo simple y profundo. No desperdicie la oportunidad para hacerlo.

Amor: No titubee y entréguese a la compañía de un amor que podría ser el definitivo.

Riqueza: Marte en su signo le concederá empuje y vitalidad en su rendimiento profesional, no lo desaproveche.

Bienestar: Aproveche la jornada para estar al aire libre. Abandone los lugares que frecuenta.





Capricornio





Aunque no quiera, lo mejor será que adopte una conducta diplomática si no quiere que el mundo se le oponga.

Amor: No es un día para gastar el tiempo en discusiones inútiles con su enamorado.

Riqueza: Agarre el lápiz y haga cuentas, de lo contrario, su dinero no le alcanzará.

Bienestar: No dude e invierta en su salud. Consuma más alimentos frescos y naturales.





Acuario





Será una jornada muy activa ya que su energía y vitalidad dejarán sin aliento a su entorno. Trate de moderarse, así pueden seguirle el ritmo.

Amor: Deberá prestar atención a su pareja, de lo contrario, la relación se deteriorará.

Riqueza: Concretará con otras personas esos acuerdos comerciales que le darán ganancias halagadoras.

Bienestar: Evite los arrebatos y proceda con cautela. Cuídese hoy de sus reacciones emocionales.





Piscis





Aparecerá esa oportunidad para dar forma a nuevos proyectos y dejar en firme las pautas a las que se tendrá que ajustar para lograrlos.

Amor: El amor en esta jornada le tiene reservado una sorpresa que le deparará satisfacciones al por mayor.

Riqueza: Si pretende mejorar su utilidad mental será importante que aprenda a delegar sus responsabilidades.

Bienestar: Aprenda que el buen humor es el mejor remedio para su cuerpo y alma. Trate de no amargarse sin motivo.