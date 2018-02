Baliño rompió el silencio: "Yo no le robé ni maté a nadie" Viernes, 23 de febrero de 2018 El árbitro admitió que cometió errores que perjudicaron a River. Además, aseguró que "pone las manos en el fuego" por sus colegas



Jorge Baliño fue el gran protagonista de la fecha pasada de la Superliga del fútbol argentino. Desafortunadamente para el árbitro, esa notoriedad de su figura se debió a su mala actuación en el partido en que River y Godoy Cruz empataron 2-2 en el estadio Monumental.



"De estos golpes tengo varios", dijo Baliño, quien decidió romper el silencio recién este viernes. "A uno no le gusta equivocarse. La bronca y el dolor pasan por ese lado. Yo venía bien, con buenos rendimientos y, en un partido que no era el indicado, terminé teniendo un error", agregó en diálogo con el programa "La oral deportiva" por Radio Rivadavia.



El juez reconoció que se reunió con Horacio Elizondo, director nacional de Arbitraje de AFA, para hacer un balance de su desempeño. Por su mala actuación, Baliño fue suspendido y no entró en la designación para la fecha número 17°.



"Acepto el castigo que se me impuso. Ahora tengo que seguir trabajando y levantar la cabeza porque no le robé ni maté a nadie. La revancha será en el próximo partido", sostuvo.



Una de las acciones que más se le reclamaron al juez fue un penal cometido sobre Lucas Pratto que no sancionó. Sobre esta jugada comentó: "Me queda la imagen de los dos pies de Pratto chocando juntos. Yo no alcanzo a ver el toque, pero tal vez eso es lo que produce que trastabille".



Y, respecto de la jugada en la que cobró un tiro libre indirecto en el área de River por un supuesto pase de Jonatan Maidana al arquero Franco Armani, admitió su error: "La veo ahora y digo: '¿Qué cobré?'. En la cancha el feeling fue otro. Yo veo que Maidana quita el balón limpio al delantero y lo lleva hacia atrás. No digo que fue un pase, pero veo cómo ante la presión del delantero cubre la pelota para que el arquero la levante. Eso me confunde. Reconozco que hubo un error".



"Uno sabe cuándo se equivocó, se olfatea en el ambiente, se siente . Si te equivocaste en el minuto diez, hay que seguir 80 minutos más cargado con eso. Pero compensar un error con otro error no es justo. Hay que seguir lo mejor posible", señaló.



Baliño aseguró que "pone las manos en el fuego" por sus colegas y recalcó que "no hay nada raro" detrás de los errores arbitrales.



"Estas cosas generan desconfianza sobre todos nosotros y es totalmente erróneo. Errores tenemos todos, pero veníamos de fechas de muy buen nivel y en esta hubo varios que estuvimos flojos. Todo termina quedando más expuesto en mi partido porque es River, por el antagonismo generado con Boca, por el supuesto beneficio a Boca y perjuicio a River… El blanco preferido de este fin de semana soy yo, pero hubo bajos rendimientos en general", planteó.



Finalmente, pidió que no se pongan dudas sobre su "honorabilidad" y llamó a "no confundir con los mensajes" porque "eso genera violencia". "Las suspicacias pueden terminar en algo feo", advirtió.