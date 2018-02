Guillermo Barros Schelotto: "No tenemos nada que ocultar, es un amigo" Viernes, 23 de febrero de 2018 El "Mellizo" dijo también que no está de acuerdo con las recientes declaraciones de Marcelo Tinelli, Marcelo Gallardo y Rodolfo D'Onofrio sobre la supuesta influencia de Boca en la AFA



Guillermo Barros Schelotto brindó la tradicional conferencia de prensa de los viernes, en la que defendió su encuentro con Mauricio Macri y rechazó los dichos de Marcelo Tinelli, Marcelo Gallardo y Rodolfo D'Onofrio sobre un supuesto favoritismo de la AFA hacia Boca.



"De repente alguien alzó la voz y después todos repitieron lo mismo pero está lejísimo de la realidad, no comparto para nada lo que dijeron. No puedo decirle a la gente qué decir, pero estoy muy tranquilo por nuestra honestidad con la que trabajamos", respondió firme el entrenador del Xeneize al ser consultado por las declaraciones del ex vicepresidente de San Lorenzo y las del entrenador y el titular "millonario".



Sin embargo, el Mellizo dejó en claro que su vínculo con el Muñeco no se rompió pese a las declaraciones. "No estar de acuerdo en alguna situación no significa que estoy peleado con Gallardo. Hemos compartido tiempo en la Selección y hemos tenido una buena relación durante años pero no comparto lo que dijo. Eso no rompe la relación de afecto que tenemos", explicó.





Otras 7 frases de Guillermo Barros Schelotto:



El Grupo de Boca en la Copa Libertadores. "Creo que Boca tiene uno de los grupos mas difíciles. Palmeiras se armó para pelear la copa pasada y prácticamente no se le fueron jugadores. Junior tiene dos jugadores de la selección de Colombia como (Yimmi) Chará y (Teófilo) Gutiérrez y un campo muy difícil. Y también estamos con el campeón de Perú".



La posición de Carlos Tevez. "El otro día contra Banfield, a Tevez no le llegaba la pelota y se retrasó más de lo que a mí me hubiera gustado. Pero reconozco el gesto de tirarse para atrás y entrar en juego para que el equipo avance algunos metros. Tuvo un muy buen primer tiempo y un segundo con mucha actitud".



La vuelta de Gago. "Fernando se va a sumar el miércoles, obviamente está descartado para el partido en Perú pero vamos a evaluarlo desde lo futbolístico y va a empezar a sumar minutos de entrenamiento. Está anotado en la Supercopa porque pensamos que va a estar a disposición para jugar".



El rendimiento de Boca en la Superliga. "Boca ha demostrado en lo futbolístico una diferencia y por eso va primero. Ha jugado muy bien en lo que va del torneo y estoy muy tranquilo. No hemos tenido buenos partidos ante Temperley y ante Banfield pero a pesar de no jugar bien nos hemos impuesto y hemos ganado. El equipo tiene que recuperar un poquito más de fútbol para ser el del año pasado y a partir de allí generar situaciones de gol".



Su encuentro con Macri en Casa Rosada. "Yo sigo mi vida normal y no tengo nada que ocultar, por eso me junté con un amigo a comer el lunes al mediodía. Sinceramente, nunca pensé que se desate la cantidad de comentarios a partir de nuestra reunión porque nunca ocultamos nada".



Los referís para el duelo ante River por la Supercopa. "Lo que pasó con los árbitros no influye en el partido con River por Supercopa Argentina. El árbitro tiene que entrar a dirigir un partido de fútbol, no una guerra. Tiene que entrar con tranquilidad y ojalá que acierte. Se van a equivocar porque yo también me equivoco, pero está dentro de las decisiones que hay que tomar y hay que aceptarlas. Es momento de dejarlos en paz".



La utilización del VAR. "El VAR que lo defina la FIFA o la AFA, a mí que me pregunten de fútbol".