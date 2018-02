Horóscopo para hoy 23 de febrero del 2018 Viernes, 23 de febrero de 2018 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: Te enfrentas con la tarea de equilibrar criterios personales. No te preocupes, no eres el único en afrontar esas dificultades.



Amor: Deberás recurrir a todo tu ingenio para resolver una situación bastante engorrosa con tu pareja. Resuelven las diferencias.



Riqueza: La creatividad en el trabajo, teniendo en cuenta la racionalidad y la sensatez, puede hacerte ganar el reconocimiento general.



Bienestar: Controla tus horarios de trabajo y de descanso, los nervios y la ansiedad pueden provocarte trastornos. Una buena actividad física te despejará.



Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: No hagas engordar tu ego a base de arrancar aplausos y piropos en los demás de forma premeditada. Los mejores son los espontáneos.



Amor: Infidelidad. No podrás resistirte al encanto de un compañero de trabajo. Sé cauto y ve despacito. Momentos de éxtasis y placer.



Riqueza: Pondrás en acción los mecanismos de ingenio que te caracterizan y muchos planes comenzarán a plasmarse. Triunfos comerciales.



Bienestar: Después de un día tan tenso, necesitas desconectarte por unos días, relajarte, hacer deporte o ir a eventos deportivos.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Cierta desazón sentimental concluirá pronto. Tendrás gastos, pero también efectivo, aunque perderás el control y eso te sacará de quicio.



Amor: El deseo te tomará por sorpresa. Gracias a tus buenos reflejos pondrás en la balanza todo lo bueno y harás lo correcto.



Riqueza: Muy práctico en el manejo del dinero. Te encanta el lujo y el confort, y buscas relacionarte siempre con personas influyentes.



Bienestar: No hagas alarde de un poder que no tienes porque un oponente fuerte podría derribarte. No reveles tus planes y mantén bajo perfil.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: No es momento de jugar a la ruleta rusa. Desafiar al destino se paga caro, a veces con la salud o con el amor.



Amor: Unión sensualmente apasionada donde ambos toman una gran lección espiritual. Vives una relación romántica, muy duradera.



Riqueza: El dinero te llega a través de tu astucia e inteligencia para los negocios. Tu mente es calculadora y con objetivos definidos.



Bienestar: Si te presionan para actuar en contra de tus principios, no vayas al choque. Mejor escucha a tu conciencia.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: No estarás de humor para escuchar opiniones ajenas. Hoy aíslate de los problemas y dedícate el día a ti, ve al cine.



Amor: Tus sospechas de infidelidad son sólo eso, sospechas. Tu pareja ya dio muestras más que suficientes de su fidelidad.



Riqueza: Te conviene no descuidar tus finanzas porque la situación económica no es favorable. No hagas gastos de más.



Bienestar: A pesar de que sería lo conveniente, tú te empeñas en vivir en tu mundo de ensueño. Ten en cuenta que luego el batacazo será fuerte.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: Hoy estarás muy simpático y te expresarás sin muchas vueltas. Pero tu sinceridad no le caerá bien a todo el mundo.



Amor: Sé tú el primero en dar el ejemplo de fidelidad, porque no eres el más indicado para emitir opinión sobre el tema.



Riqueza: Una tarea de responsabilidad que te han encomendado será cuestionada por varios de tus colegas. No haga caso a sus opiniones.



Bienestar: No te sientas atacado ni te aísles del mundo, así no solucionarás nada. Lo mejor es enfrentar los problemas con entereza y humildad.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Posibilidad de viajar o tener contacto con lugares lejanos. Ideas confusas sobre un problema laboral. Acepta sugerencias.



Amor: En la vida amorosa ocurrirán cambios importantes, tu actitud va a ser menos conservadora y las relaciones serán más divertidas.



Riqueza: El ahorro, por más insignificante que sea, te dará la pauta de que has sabido aprovechar esta etapa de tu vida. Sé inteligente.



Bienestar: Mantén en mente que siempre contarás con todo lo necesario para resolver las vicisitudes de la vida. Lo importante es aprender a observar.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: Pasarás de ser el consejero de todos a ser tratado como el rey de la casa. A gusto entre los amigos y la familia. Grata sorpresa.



Amor: Tu sensibilidad te permitirá comprender y anticipar los problemas de tu pareja, así que tendrás la ocasión para darle consejos.



Riqueza: Día para ir de compras pero no para adquisiciones importantes. Presta atención a tus cuentas, no seas tan confiado.



Bienestar: Trata de salir al cine con tus amigos, de divertirte y distraerte porque concentras la mayor parte de ti en el trabajo o en la escuela.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Hoy tenderás a pelearte con todo el que se cruce en tu camino. Trata de controlar más tu ira o terminarás a las trompadas.



Amor: Tendrás que plantearte un cambio en algunas actitudes porque tu pareja siente que duerme con el enemigo.



Riqueza: Deberás hacer uso de todas tus cualidades relacionadas con la constancia y la responsabilidad. Tu trabajo las requerirá.



Bienestar: Los conflictos con la familia no llegaron a una solución y eso te ha deprimido un poco. Intercede para que la unión familiar sea posible.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Te verás envuelto en situaciones conflictivas en tu hogar. Trata de organizar tus ideas para no complicar las cosas.



Amor: El tiempo curará las heridas pero los recuerdos serán imborrables. No trates de ocultar tu pasado, sólo piensa en el presente.



Riqueza: Tu buen pasar económico se verá afectado si no reduces un poco tus excéntricos gastos. Sé más medido a la hora de comprar.



Bienestar: Deberás aprender a controlar tu fuerte ego si no quieres terminar solo. A las personas no le agrada la gente egocéntrica, tenlo en cuenta.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: Larga conversación con tu amigo y confidente, te sentirás respaldado en tus actos y en la toma de algunas decisiones.



Amor: El clima del coqueteo y la vanidad estarán en auge. Ponte sexy y deja que tu brillo personal fluya, no te quedes en casa.



Riqueza: Haz un presupuesto, evalúa tus fuerzas y debilidades comparándolas con tus competidores y refuerza tus actitudes más débiles.



Bienestar: Deja que te gane la emoción aunque te sientas raro y vulnerable. Deja fluir los sentimientos, la posición dura y rebelde no te llevará a ningún lado.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Hoy se fomenta tu talento y tu habilidad mental. Es una etapa muy provechosa para tu propia organización.



Amor: En tus relaciones de pareja evita los enfrentamientos y el orgullo. Se impone el diálogo y la comprensión mutua.



Riqueza: Se presentarán inconvenientes en las relaciones humanas, deberás contar con ingenio y podrás contribuir a resolverlos.



Bienestar: Un poco más de fruta al día te vendrá muy bien para mejorar tus defensas y tener una mejor armonía entre cuerpo y alma.