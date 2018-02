El peronismo presidirá la comisión que tratará el desafuero de Cristina Kirchner

Viernes, 23 de febrero de 2018

El cuerpo de Asuntos Constitucionales será manejado por el senador por Catamarca Dalmacio Mera





El peronismo presidirá la estratégica comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, que deberá resolver el pedido de desafuero de la ex presidenta y actual senadora Cristina Kirchner, informó este jueves el jefe del interbloque de senadores Argentina Federal, Miguel Pichetto.



En las negociaciones que el peronismo mantiene con Cambiemos por el reparto de poder en el Senado se acordó que, de las 27 comisiones en las que se discuten los proyectos de ley en el cuerpo, el oficialismo presidirá diez y el peronismo otras tantas, mientras que las otras dos fuerzas políticas de menor envergadura, el kirchnerismo y el peronismo federal, conducirán las siete restantes.



Según fuentes de la Cámara alta, el Frente para la Victoria pidió presidir tres comisiones, Medio Ambiente, Industria y Educación, pero ésta última quedó en manos del PJ, y la ex presidenta Cristina Kirchner solicitó integrar, además de Presupuesto, las comisiones de Asuntos Constitucionales y Relaciones Exteriores.



El reparto de comisiones se tensó en los últimos días después de que el oficialismo anunció al PJ que había sumado un integrante, con lo cual tenía la misma cantidad de senadores que el peronismo, 25 senadores cada interbloque, debido a que la representante del Movimiento Popular Fueguino, Miriam Boyadjián, confirmó su pase al interbloque de Cambiemos.





Aún así, y pese a que quedaron en igualdad de condiciones, el bloque de Pichetto no cedió y mantuvo su reclamo por la comisión de Asuntos Constitucionales, algo que finalmente se le concedió esta tarde, según confirmó el propio senador rionegrino a la prensa acreditada en el Senado.



La resolución se tomó tras una reunión en el despacho del presidente provisional del Senado, Federico Pinedo y el jefe del bloque de PRO, Humberto Schiavoni.



Aunque Pichetto no dio nombres, fuentes parlamentarias informaron que el senador por Catamarca Dalmacio Mera será el presidente de Asuntos Constitucionales, hasta diciembre pasado en manos del kirchnerista Marcelo Fuentes.



El PJ se impuso así en la pulseada por la comisión que deberá definir el pedido de desafuero formulado por el juez Claudio Bonadio contra la senadora y ex presidenta Cristina Kirchner, en el marco de la causa por el supuesto encubrimiento del atentado a la mutual judía AMIA, ocurrido en 1994.



Pichetto confirmó que además de las diez comisiones permanentes que presidirá el PJ también conducirán la bicameral que investigará las causas de la desaparición del submarino Ara San Juan y la de control Revisora de Cuentas, hasta fines de 2017 presidida por el kirchnerista José Mayans.



(Maximiliano Luna)

Entre las comisiones que controlará el peronismo están, además de Asuntos Constitucionales, Acuerdos, que seguirá en manos de Rodolfo Urtubey; Justicia y Asuntos Penales, en manos de Pedro Guastavino; Educación, de Eduardo Aguilar; Trabajo, Daniel Lovera; Medios, Alfredo Luenzo; Infraestructura, Camau Espínola; Ciencia y Tecnología y Deportes.



El oficialismo, en tanto, mantendrá Presupuesto y Hacienda, con Esteban Bullrich; Economía Nacional e Inversión, con Silvia Elías de Pérez; Relaciones Exteriores, que seguirá presidida por Julio Cobos; Agricultura, a la que aspira Alfredo De Angeli; Defensa, que sería conducida por Ernesto Martínez; Población, a cargo de Miriam Boyadjián, y Salud, con Mario Fiad.

Silvia Giacoppo estará en Turismo; el ex ministro de Defensa Julio Martínez, en Asuntos Administrativos y Municipales, e Inés Brizuela, en Derechos y Garantías.



Según el presidente del bloque PRO, Humberto Schiavoni, Cambiemos también controlará la Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, que hasta diciembre estaba en manos del senador radical Juan Carlos Marino.



Con información de Télam