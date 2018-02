"Armen la AGFA, Asociación de Gordos Federados Argentinos" Viernes, 23 de febrero de 2018 El popular periodista atacó al presidente de la AFA luego de enterarse de la posible eliminación de los torneos Federal B y C. El audio



No es la primera vez que Alejandro Fantino apunta contra la AFA. Desde sus días en el recordado Show del Fútbol, el conductor televisivo se muestra como una oposición ferviente al oficialismo que conduce al fútbol argentino.



En las últimas horas, el periodista de Radio La Red interpretó un durísimo editorial contra el presidente de la entidad.



"Tapia, reestructurate vos con todos esos gordos que tenés al lado. Jueguen ustedes y armen la AGFA (Asociación de Gordos Federados Argentinos). Jueguen con una pelota hecha de costillar. No nos metan el dedo en el culo a los del interior. No rompan lo federal", disparó el conductor oriundo de Santa Fe.





Como la iniciativa del dirigente es darle origen al Torneo Regional Federal Amateur, certamen que fusionaría los campeonatos que actualmente se disputan en el Federal B y C, Fantino continuó con su vehemencia hacia Tapia: "Una vez me dejaron pedaleando en el aire, pero ahora yo se las voy a frenar. Le voy a hacer la vida imposible al Chiqui Tapia, pero no porque lo odie, sino porque me parece impresentable su manera de llevar adelante el cargo".





Además, el periodista continuó con su argumento sin mostrar ninguna piedad hacia el máximo responsable de la calle Viamonte: "Es un cholulo que no pegó una desde que está. Cuando pida que haya 5.000 personas frente a la AFA tienen que estar esos 5.000, no podemos ir 4. Dejen que esto avance, pero ojo con los traidores del interior, porque los van a querer comprar. Yo quiero ser el Moyano de los del interior".



Sin pelos en la lengua y con el temor a posibles fraudes de dirigentes vinculados al poder bonaerense, Fantino concluyó su editorial advirtiendo a los dirigentes del resto de las provincias: "Los del interior siempre hemos tenido a traidores que se acercan a los porteños centralistas y unitarios como el Chiqui Tapia y toda su banda".



En su última frase, Fantino dejó en claro que luchará para evitar la reestructuración de las categorías menores y dejó una advertencia para lo que pasará a partir del próximo 14 de junio: "Dijo que era una cosa y terminó siendo otra. Cagó a los laburantes del interior. Ni en pedo, Tapia, vas a reestructurar todo esto. Vas a necesitar la aprobación del interior. Además, estoy esperando que llegue Rusia: lo que me voy a divertir…".