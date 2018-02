Indagarán a dos acusados del secuestro Schaerer

Jueves, 22 de febrero de 2018

El juez Carlos Soto Dávila junto al Fiscal Claudio Ferrini viajarán a Lisboa para tomarle declaración a José Lohrmann y José Horacio Maidana. Los detenidos dirigían una peligrosa banda de secuestradores.





Cristian Schaerer tenía 21 años cuando fue secuestrado el 21 de de septiembre de 2003 en la puerta de su casa en el barrio Las Tejas, en Corrientes. Pese a que la familia pagó 277 mil dólares en rescate, nunca volvieron a saber nada más de él. Después de 15 años, funcionarios judiciales argentinos viajarán a Portugal para indagar a Rodolfo Lorhmann y José Horacio Maidana, detenidos en ese país tras permanecer 14 años prófugos en la causa por el secuestro del correntino.



"Será la primera vez que los principales acusados de este secuestro se sienten ante un juez de este tribunal en una causa que inició al día siguiente del secuestro", dijo el juez federal Carlos Soto Dávila, quien viajará mañana a Lisboa junto al fiscal Flavio Ferrini.



Lorham y Maidana están acusados de liderar banda de secuestradores que operó en Argentina, Paraguay y Brasil. Después de más de una década, los investigadores creían que estaban muertos. Sin embargo, en febrero de 2017 fueron detenidos tras un robo a mano armada en Portugal, por lo que actualmente se encuentran alojados en una unidad penitenciaria de Lisboa.



Las cartas y el dinero que le enviaba Lorham a su hermana a través de Wester Union fueron clave para determinar que efectivamente se trata del prófugo más buscado de Argentina. Usaba el nombre de Jorge Miguel Tavares da Costa, de nacionalidad portuguesa, para poder comunicarse. Mediante estudios dactiloscópicos, la Policía portuguesa confirmó su verdadera identidad.



"La extradición aún no se dio porque ambos son requeridos por la Justicia no sólo de Portugal sino también de Hungría y Praga", informó Soto Dávila en base a la información que le proporcionó Interpol.







El secuestro de Cristian Schaerer



El joven de 21 años fue sorprendido por los delincuentes cuando se bajaba de su Mercedes Benz para abrir el portón del garaje de su casa del barrio Las Tejas, a 15 cuadras del microcentro correntino. Durante la investigación se determinó que los secuestradores lo mantuvieron oculto en varios lugares: la localidad de Saladas, a 100 kilómetros de la capital provincial; la ciudad correntina de Paso de los Libres y la brasileña Uruguayana.



Dos meses después de su captura, Pompeya Gómez, mamá de Cristian, pagó un rescate de 277.000 dólares en Ciudad del Este (Paraguay), pero el joven, hijo de Juan Pedro Schaerer -un ex funcionario correntino que por causas penales pendientes reside en Paraguay-, nunca fue liberado.



Mientras Lorhman y Maidana se mantuvieron en la clandestinidad, el caso tuvo dos juicios orales: en el primero recibieron condenas a 25 años de prisión los líderes de la banda, Cristian Carro Córdoba y Raúl "Caniche" Salgán; 16 años Gonzalo "Paraguita" Acosta y 12 años Claudio Cornelli Belén.



En tanto, en un segundo debate habían sido absueltos el resto de los imputados, pero la Cámara Federal de Casación Penal condenó en 2013 al policí­a Miguel Angel Ramí­rez (18 años) y a los hermanos Sergio y Oscar Salgán (17 años), Marí­a Esther Sudo (17 años) y su hijo, Jorge Sudo (11 años).