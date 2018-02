Tinelli habló de Macri, Daniel Angelici y Claudio Tapia Miércoles, 21 de febrero de 2018 El ex dirigente de San Lorenzo se refirió a los polémicos arbitrajes y las suspicacias que genera que los altos mandos tengan simpatía por el "Xeneize". Sin embargo, destacó la "muy buena relación" que mantiene con el Jefe de Estado



Marcelo Tinelli djio que mantiene una "muy buena relación" con el presidente Mauricio Macri, aunque se mostró preocupado por el poder que Boca tiene en la AFA con su influencia, la de Claudio Tapia (presidente de AFA) y la de Daniel Angelici. "Los árbitros pueden dirigir condicionados", dijo el ex dirigente de San Lorenzo, quien se extrañó por la reunión de Macri con Guillermo Barros Schelotto después de los polémicos arbitrajes de las últimas fechas en la Superliga.



Tinelli se refirió a las sensaciones que le quedaron después de ser candidato a presidente de la Asociación del Fútbol Argentino: "No creo que Macri ni Tapia tengan que llamar a un árbitro (…) pero los árbitros pueden dirigir condicionados y así se generan suspicacias. Pasaba con Grondona y Arsenal, un equipo chico, cuando es Boca hay que tener muchísimo cuidado".





El conductor televisivo mencionó el fanatismo de Macri por el club de la Ribera y se fijó en la reunión que mantuvo el lunes en Casa Rosada con el entrenador boquense: "Después de todo lo que pasó con River, lo recibió y me pareció raro. La gente dirá si estuvo bien o mal".



Hace tiempo dejó de trabajar en el Ciclón para centrarse en proyectos laborales personales, pero siempre está pendiente del fútbol y lo que sucede con la entidad de Boedo. No dudó de la honorabilidad de los directivos, pero ironizó: "Macri se junta cada dos meses con Guillermo y ni yo me junto tan seguido con el técnico de San Lorenzo".



Tinelli habló del fanatismo de Macri por Boca y las suspicacias que eso genera (NA)

En diálogo con Radio Mitre, realizó una radiografía de los dirigentes que son hinchas de Boca en la AFA, al margen de Macri y Carlos Mac Allister (secretario de Deportes de la Nación): el presidente (Chiqui Tapia), el vicepresidente primero (Daniel Angelici), el presidente del Tribunal de Apelaciones (Héctor Luis Latorraga), el presidente del Tribunal de Disciplina (Fernando Mitjans), el presidente del Tribunal de Ética (Raúl Omar Plee) y el presidente de la Comisión Electoral (Mariano Claria).



"El poder del fútbol está manejado casi en su totalidad por Boca", sentenció Tinelli, quien recordó que Angelici le había bajado el pulgar para ser la máxima autoridad en AFA por su fanatismo por San Lorenzo y remarcó que antes de forjar una alianza con Hugo Moyano, Tapia se unió al presidente de Boca.





Por otro lado, y consultado por la marcha convocada por Hugo Moyano, afirmó: "No soy proclive a las marchas, a este tipo de manifestaciones, las haga quien las haga. Creo que hay otros caminos para resolver los problemas".



Pero agregó: "Veo una Argentina con una grieta que sigue estando. Estos enfrentamientos no conducen a nada y es algo que tenemos que superar los argentinos, porque la persona que hoy sufre, que no tiene laburo, lo que quiere es esperanza; saber que aunque no tenga nada hay un futuro mejor; quiere una economía mejor, que no haya inflación, que las tarifas no aumenten, poder tener un sueldo digno, porque si aumenta la inflación un 25% y se negocia un salario por el 15% hay gente que se va a sentir molesta".