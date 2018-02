Si el Gobierno no toma nota de la marcha, lanzarán un paro nacional en marzo Miércoles, 21 de febrero de 2018 El titular de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, advirtió que si la Casa Rosada, luego de la marcha, no toma alguna medida en su política, harán protestas "muchos mas fuertes" como "un paro en marzo".



El secretario general de la CTA de los Argentinos, Hugo Yasky, no sólo pronosticó que la movilización sindical de este miércoles será "masiva": también avizoró que "la marcha estará llena de gente que votó a Cambiemos" y no descartó un paro a futuro.



En tanto el titular de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, consideró que "sería saludable" que el Gobierno nacional tome nota y haga algunos cambios en la política económica. De tomas maneras, en caso que así no sea, advirtió: "No nos va a quedar mas remedio que llevar protestas mucho mas fuertes como un paro nacional en marzo".



Micheli, en diálogo con radio La Red, le envió un mensaje al presidente Mauricio Macri al señalarle que "no se puede gobernar como si fuera un caballo con anteojeras", por eso, "alguna medida va a tener que tomar el Gobierno".



Por su parte Yasky -que será uno de los oradores del acto previsto para las 15- negó que la protesta sea una reacción ante las investigaciones judiciales que pesan sobre el camionero Hugo Moyano, y coincidió con Micheli al asegurar que "hay que garantizar la continuidad de las luchas y el paro está en el horizonte".



En declaraciones a FM Blue, el diputado nacional del Frente para la Victoria-PJ cruzó a quienes "tratan de adjudicarle a la marcha objetivos que no tienen que ver con lo que estamos buscando, que es denunciar y lograr que la situación se modifique".



Yasky insistió en que el Gobierno "quiere que la crisis la paguen los que menos tienen" porque "estimula la inflación, con los tarifazos y aumentos a los combustibles, y después pretende poner techo a las paritarias".



"Saben que están produciendo un daño social enorme, que cuando dejan que los precios se vayan al cielo, cuando cambian la meta de inflación cada 15 días, cuando le ofrecen a los especuladores financieros un 24% de rendimiento anual y vienen a poner un techo a las paritarias, eso es ponerle la mano en el bolsillo a los que menos tienen para favorecer a los que están arriba", describió el sindicalista.



Frente a este escenario, Yasky consideró que la respuesta del Gobierno al reclamo de este miércoles debería ser establecer "paritarias libres con cláusula gatillo, reincorporación y suspensión de los despidos en el Estado y devolución de la movilidad jubilatoria".