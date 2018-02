"Si hay incidentes será culpa del Gobierno" Miércoles, 21 de febrero de 2018 "El trabajador no produce incidentes", sostuvo el secretario general de Camioneros



A horas de la marcha que encabezará en el centro porteño para manifestarse contra la política económica de la administración Macri, Hugo Moyano adelantó que "si hay incidentes será culpa del Gobierno".



"Tengo muchas marchas y nunca hubo incidentes si no han sido provocados por los gobiernos. Cuando marchamos por la Banelco, lo hirieron a Piumato y fue la Policía. El trabajador no produce incidentes. Lo hacen desde el Gobierno a través de los servicios para provocar y que las protestas sean desprestigiadas", explicó el secretario general de Camioneros en una entrevista que concedió a Jonatan Viale en CNN.



"Estoy convencido de que va a ser una jornada tranquila, pero si algo llega a pasar ya sabemos de quién va a ser la culpa", agregó.



Luego de que distintas figuras del oficialismo atribuyeran la movilización a sus problemas judiciales, el dirigente sostuvo: "Si la Justicia me llama, voy a ir igual por más cantidad de gente que haya en la marcha. Esa es una de las tantas cosas que quieren instalar para desprestigiarme".





A pesar de que fueron muchos los gremios que se bajaron de la marcha, Moyano se mostró optimista: "Va a ser una movilización muy importante. Se va a expresar el descontento con las medidas que están tomando".



También dejó un mensaje a los dirigentes que decidieron no acompañarlo en la movilización: "Yo represento a los trabajadores, no al Gobierno. Hay muchachos que prefieren andar bien con el poder de turno, yo prefiero andar bien con los trabajadores".