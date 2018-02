Cuáles son los sindicatos que no acompañarán a Hugo Moyano en la marcha Miércoles, 21 de febrero de 2018 Varios gremios de peso se bajaron: consideran que la movilización está motivada por un conflicto político entre Macri y el líder camionero



Hugo Moyano encabezará este miércoles una marcha para manifestarse contra el Gobierno. La convocatoria perdió fuerza en las últimas semanas: varios sindicatos de peso tomaron distancia del secretario general de Camioneros y se bajaron de la movilización, por lo que Moyano marchará junto a un puñado de gremios, el kirchnerismo, la izquierda y los movimientos sociales.



Según Moyano, los sindicatos y las agrupaciones que acompañarán a Camioneros hoy, el reclamo contra Mauricio Macri gira en torno a la actualización de la fórmula para calcular las jubilaciones y asignaciones sociales y a los despidos en distintos sectores del mercado laboral. Además, el gremio que dirige Pablo Moyano pedirá por un bono de $9.500 acordado con las patronales en las paritarias de 2017 y que todavía no fue liquidado.



Sin embargo, muchos sindicatos optaron por bajarse: consideran que la movilización está motivada por un conflicto político entre Macri y Moyano y no ven un reclamo legítimo en defensa de los trabajadores.



La del gastronómico Luis Barrionuevo fue una de las grandes pérdidas que sufrió la marcha. "Es una pelea personal que tiene Moyano con Macri después de que fueran socios en la Ciudad durante ocho años", dijo.



Por su parte, Diego Quiroga, secretario general de la Asociación de Hipódromos, Turf y Agencias Hípicas de la República Argentina, deslizó que "puede haber algo personal" en la decisión del camionero. "Fue muy imprevisto todo, que salga Camioneros a desafiar y mostrar las fuerzas de un gremio contra el gobierno", expresó.



Además, el secretario gremial del Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar (Aleara) Ariel Fassione sostuvo que no acompañarán la marcha al alegar que desconocen sus motivos.



El triunviro de la CGT y titular del gremio de Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicios, Garages, Playas de Estacionamiento y Lavaderos (SOESGyPE) Carlos Acuña también se despegó de la movilización por considerar que hay "sectores políticos que se cuelgan del reclamo de los trabajadores".





En tanto, José Luis Lingeri, titular del gremio de Obras Sanitarias, le dio la espalda al líder camionero al afirmar que se trata de "un conflicto sectorial" del que no van a participar.



Esta semana el Sindicato Obrero del Caucho, Anexos y Afines emitió un comunicado para avisar que tampoco estará en la protesta. "La marcha no fue convocada formalmente por el consejo directivo de la CGT. Es una movida personal más que en defensa de los trabajadores", argumentaron.



Los otros gremialistas que marcaron diferencias con Moyano sobre su convocatoria del 21 de febrero fueron Víctor Santa María (Suterh), Roberto Fernández (UTA), Armando Cavallieri (Comercio), Gerardo Martínez (UOCRA), Andrés Rodríguez, (UPCN), Omar Maturano (La Fraternidad), Rodolfo Daer (Alimentación), Héctor Laplace (Mineros) y Noe Ruiz (Modelos).