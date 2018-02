Independiente intentará sumar su 18ª estrella internacional

Miércoles, 21 de febrero de 2018

El "Rojo" buscará un triunfo en Porto Alegre que le dé el título tras el empate 1-1 en Avellaneda. Jugarán a partir de las 21:45



La obsesión de Independiente está centrada en el plano internacional. En recuperar el antiguo mote de Rey de Copas que supo obtener cuando dominaba de punta a punta la Copa Libertadores. El proceso de reestructuración que encabeza Ariel Holan tendrá la oportunidad de acumular una nueva estrella en la Recopa Sudamericana ante Gremio.



A partir de las 21:45, el Rojo saltará al campo de juego del Arena do Gremio de Porto Alegre para enfrentar al combinado local que consiguió un empate 1-1 en la ida que se desarrolló la semana pasada en Avellaneda.





El encuentro que se disputó en el Estadio Libertadores de América, que tuvo los goles de Luan y Fernando Gaibor, estuvo marcado por la actuación arbitral del ecuatoriano Roddy Zambrano. A tal punto, que Holan realizó gestos controversiales en la conferencia de prensa posterior a la presentación.



Con esa situación en el pasado, el que levante la copa deberá obtener un triunfo en los 90 minutos reglamentarios ya que no tiene injerencia el gol de visitante. En caso de que el marcador continúe igualado, disputarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos y, en caso de no definirse la serie, tendrán que dirimir el trofeo desde el punto de penal.





El entrenador argentino no podrá contar con Emmanuel Gigliotti, quien fue expulsado en la ida por un codazo sobre el ex San Lorenzo Walter Kannemann. El árbitro, en esa oportunidad, se apoyó en el VAR para mostrar la roja.



Con el puesto de centrodelantero vacante, el DT deberá definir si es Leandro Fernández el que ingresa o si le da rodaje a Silvio Romero, quien sumó sus primeros minutos en el club el último fin de semana contra Temperley.



Al mismo tiempo, se desarrollaría el regreso a la formación de Diego Rodríguez Berrini tras cumplir una suspensión y el que saldría sería Martín Benítez. De este modo, el Torito compartirá el centro del campo con Nicolás Domingo y Gaibor pasará a conformar el tridente ofensivo en compañía de Maximiliano Meza y Jonathan Menéndez.



Por el lado de Gremio, el entrenador Renato Gaúcho debió prescindir nuevamente de su figura Arthur. El mediocampista de 21 años, que en las próximas horas pasará la revisión médica para sumarse al Barcelona, arrastra una lesión en el tobillo que lo marginó de la convocatoria al igual que en el choque de ida.



El combinado argentino tiene la intención de alcanzar su 18° título internacional, lo que le permitiría igualar la línea histórica de Boca y Milan de Italia. El líder de la tabla general de coronas internacionales la lidera el Real Madrid con 25.



Estadio: Arena do Gremio (Porto Alegre)

Hora: 21:45

Árbitro: Enrique Cáceres (Paraguay)

Televisación: Fox Sports

Instancia: final de vuelta